Un susto enorme se llevó el arquero del Bayer Leverkusen de Alemania, Lukas Hradecky, hace algún tiempo cuando se encontró con un oso en un bosque de Bratislava, Eslovaquia, en 2019. Estaba corriendo por la zona cuando divisó al animal durante uno de sus entrenamientos personales de pretemporada. Pudo salvar su vida gracias a su buen estado físico.

En una entrevista con el diario BILD, Hradecky contó lo que pasó en aquel momento. "Vi un movimiento a la distancia. No me quedé allí para ver si era un oso o un perro grande. Al final, era un oso", empezó contando el guardameta de 33 años.

En aquel entonces estaba entrenando con vistas al comienzo de temporada, pero no olvidó aquel momento en que se cruzó con este oso. ¿Cómo se salvó? Simplemente corrió lo más rápido posible a fin de que el animal no lo vea y evitar un encuentro que pudo haberle costado la vida.

"No intentaría hacerme el muerte cuando un oso me persigue. Confié en mis pies y, gracias a Dios, salí feliz", reveló Hradecky. No dudó en salir corriendo con el riesgo de que el oso pueda perseguirlo, pero logró salir airoso y sin problemas. Además, estos ejercicios en el bosque de Bratislava lo ayudaron muchísimo, según reveló.

"Nuestro departamento físico puede confirmar que tuve el pulso más alto en todas las carreras ese verano", contó. Es que el sprint del arquero finlandés fue monitoreado por Bayer Leverkusen y pudo seguir de cerca las frecuencias cardíacas de sus jugadores y registró lo ocurrido con Hradecky. Hoy por hoy, es uno de los referentes del equipo de Xabi Alonso.