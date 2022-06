Una de las carreras más longevas no podía no estar llena de historia.

Desde 1926 viene siendo uno de las carreras más esperadas del Circuito, desde 1950 no faltó ni un año (exceptuando 2020 por la pandemia de coronavirus) y junto al de Italia son los dos Grandes Premios más longevos de la historia de la Fórmula 1.

Con todos estos condimentos, es imposible que hasta quienes no son fanáticos de la F1 no tengan ganas de ver el Gran Premio de Gran Bretaña. Sin embargo, si por esas cosas aún no estás convencido del todo, te traemos las 20 cosas que tenés que saber para obsesionarte con este histórico Grand Prix.

1) Uno en el podio y el otro en el hospital

Para empezar no hay nada mejor que recordar la última edición de este Gran Premio, que tuvo de condimento el tremendo choque que protagonizaron Max Verstappen y Lewis Hamilton. La carrera apenas había comenzado cuando el belga y el inglés se encontraron en una curva.

Hamilton intentó pasar a Verstappen, pero el neerlandés se mantuvo, por lo que la rueda delantera izquierda del britanico terminó rozando a Verstappen haciéndolo chocar contra las contenciones laterales. Verstappen terminó atendido, por suerte sin que su salud se vea afectada seriamente, mientras que Hamilton terminó la jornada festejando el triunfo.

2) La primera carrera en la historia del Campeonato del Mundo

Nadie puede dudar de que el Gran Premio de Gran Bretaña es uno de los escenarios más convocantes del circuito, como también uno de los que tiene más historia en la competición.

Tanto es así, que la primera edición del GP Gran Bretaña fue al mismo tiempo la primera prueba en la historia del Campeonato del Mundo. Esto ocurrió el 13 de mayo de 1950 en el Circuito de Silverstone. Hoy, más de 70 años después, sigue siendo uno de los momentos favoritos del año para los fanáticos de la F1.

3) Espectadores de sangre azul

Y si hablamos de Gran Bretaña, no podemos dejar de mencionar a la Corona Inglesa, posiblemente la realeza más famosa de la actualidad, como también la que tiene a la representante más longeva.

Tanto es así, que en la inauguración del Gran Premio, el rey de Inglaterra en aquel entonces era Jorge VI, quién decidió estar presente junto a sus dos hijas, Isabel II, actual y eterna reina británica, y la princesa Margarita.

4) El primer ganador

En un deporte tan apasionante como es la Fórmula 1, donde la tecnología permite año a año superar cualquier obstáculo anterior, es difícil grabar tu nombre en las estadísticas sin que, tarde o temprano, alguien pueda superarte.

Sin embargo, el italiano Giuseppe ‘Nino’ Farina puede estar orgulloso que nunca nadie podrá desbancarlo, ya que junto a su Alfa Romeo 158 se consagró como el primer ganador de la historia de este GP. Un logro único, que perdurará para siempre.

5) La gran pérdida de este año

Siempre es clave venir de una buena carrera previa para poder brillar, un choque en los días anteriores a un nuevo Gran Prix puede significar una mala actuación o incluso, no poder presentarse. Esto es algo que Checo Pérez al aparecer aprendió de mala manera.

Es que el mexicano sufrió un fuerte accidente en la última edición del Gran Prix de Canadá que le provocó una fuerte contractura en el cuello que al parecer le impedirá ser parte del GP de Gran Bretaña.

6) Ideal para los locales

Para muchos, poder correr en el país en donde naciste puede ser el mejor plus para poder hacer una buena carrera, sin embargo, otros piensan que la presión extra de ser local suele acabar en un mal rendimiento.

En lo que se trata del Gran Premio de Gran Bretaña, la cosa parece estar a favor de los locales ya que 11 pilotos británicos han logrado ganar al menos una vez esta carrera, siendo 24 las victorias totales de la competencia para los nacidos en Reino Unido.

7) Los que más ganaron

Si, dijimos que Inglaterra es el país con más pilotos ganadores en la historia de este Gran Premio, sin embargo, eso no significa que no hay otros corredores quienes han logrado dominar el GP.

Es que además del britanico Jim Clark, el francés Alain Prost también es el piloto más ganadores de la historia de Gran Bretaña, teniendo 5 triunfos en Silverstone cada uno.

8) El favorito

Nombramos a Jim Clark, nombramos a Alain Prost, sin embargo, ninguno de los dos pilotos sigue ya compitiendo, por lo que el máximo favorito de ganarlo es el que los sigue más de cerca.

Se trata de Lewis Hamilton, quién ya encabezó el podio de este Gran Premio en cuatro oportunidades. Tres de estas victorias las consiguió de manera consecutiva: en 2014, 2015 y 2016. Además, fue quién se llevó la última edición.

9) La pista que fue parte de la Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial tuvo a Gran Bretaña como uno de los principales protagonistas del bando de Los Aliados, por lo que es lógico que en esos años tan turbulentos, la competencia mundial de F1 se viera suspendida.

Sin embargo, el Circuito de Silverstone siguió en funcionamiento, ya que fue utilizado como aeródromo militar por la Royal Air Force.

10) El auto que se partió a la mitad

Carreras con tanta historia como el Gran Premio de Gran Bretaña tienen tantos años que no es extraño que sean las protagonistas de algunas de las historias más fuertes de la Fórmula 1.

Por ejemplo lo que ocurrió en la primera vuelta de la edición de 1973, cuando el monoplaza de Jody Scheckter se partió a la mitad, produciendo un choque que terminó con al menos ochos autos eliminados.

11) Las sedes

Y si hablamos de historia, y tenemos en cuenta que desde la primera edición de Fórmula 1 en esta pista han pasado ya casi 100 años, es imposible pensar que este Gran Prix siempre se haya corrido en la misma pista.

Tanto es así, que en 17 oportunidades Silverstone no fue la sede oficial de este Gran Premio, ya que en 12 ocasiones la carrera se corrió en Brands Hatch, mientras que en otras 5 se hizo en Aintree, ¿cuantas veces se hizo en Silverstone entonces? 49 veces.

12) Una carrera maratónica

Venimos hablando bastante de la historia y la tradición de esta carrera, sin embargo, tiene mucho más condimentos que eso, ya que es uno de los circuitos que más exige a los pilotos.

Esto se debe a que Silverstone tiene una longitud de 5.891 metros, compuesta por 18 curvas, esto lo convierte en el tercer trazado más largo del Circuito Mundial, solo superado por Spa (Gran Premio de Bélgica) y Bakú (Gran Premio de Azerbaiyán).

13) Un choque que cortó la racha de Mclaren de casi un lustro sin ganar

El hecho ocurrió en 1981, en la quinta vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña de ese año. El piloto canadiense Gilles Villeneuve perdió el control de su vehículo en la chicana de Woodcote, sacando de la pista a Alan Jones (Williams) y Andrea de Cesaris (McLaren).

Esto sirvió para que el britanico John Watson, en el otro McLaren, lograra ganar su primera carrera en cinco año y volver a poner a McLaren en la cima de un podio desde de cuatro.

14) Los más de 300 km

Si, dijimos que es uno de los circuitos con un trazado más largo, sin embargo, eso no parece tanto hasta sumarle cada una de las vueltas, que la convierten en una carrera de más de 30 kilómetros de largo.

306,332 son los kilómetros exactos que hace cada piloto tras superar las 52 vueltas en este circuito. Una barbaridad.

15) El accidente que le costó a Schumacher un campeonato

Para muchos el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, Michael Schumacher ganó todo lo que se propuso y no hay circuito que haya enfrentado en el que no haya triunfado. Eso no significa que no pudiera tener una mala tarde.

En 1999, un choque en una esquina tras un fallo de sus frenos lo dejó fuera de la carrera, luego se confirmó que el holandes se había roto la pierna, impidiéndole competir hasta el Gran Premio de Malasia y catapultando las chances de ser campeón del mundo.

16) El mayor obstáculo

Si, Silverstone se destaca por tener algunas de las rectas más largas de todo el Circuito Mundial, sin embargo, eso no significa que esta sea una carrera de poca dificultad.

Ya que el máximo desafío se encuentra cuando los pilotos tienen que enfrentar la gran sucesión de giros extremadamente rápidos que plantea la pista, haciendo que más de una vez, los pilotos deban cambiar sus neumáticos.

17) Sin dudas a boxes

Y si los giros influyen en los neumáticos, la combinación de estos con las largas rectas terminan afectando al auto en otros factores.

Es que este combo es fatal para el consumo de combustible, haciendo que la parada de boxes sea algo obligatorio para poder terminar la carrera.

18) Las curvas más peligrosas

Cada pista tiene su desafío, cada circuito tiene su trampa, como dijimos previamente, Silverstone complica hasta los pilotos más expertos con sus veloces giros.

Sin embargo, no se comparan con la enlazada de curvas 10, 11 y 12, conocida como la emblemática enlazada de Maggots, Becketts y Chapel.

19) El monumento a la F1

Y entre todos los detalles coloridos que tiene este Gran Premio, uno de los más conocidos es el Silver Wing.

¿Pero qué es el Silver Wing? Se trata de un vanguardista edificio ubicado en la recta principal del circuito que costó más de 27 millones de euros. Lo más llamativo que tiene es su tejado que, en palabras de su arquitecto Populous, representa la velocidad de la competición.

20) El choque de Kimi Raikkonen y Massa

Y si mencionamos algunos choques ocurridos en el Gran Premio de Gran Bretaña, no podemos dejar de mencionar el que protagonizaron Kimi Raikkone y Felipe Massa.

Ocurrió en 2014, el finlandes tuvo una mala maniobra, pero intento seguir acelerando para no perder demasiado lugares, sin embargo, esto hizo que perdiera el absoluto control de su auto, que terminó chocando con Felipe Massa, quién estaba muy atrasado debido a la mala clasificación que había tenido el día anterior. A pesar de los esfuerzos del brasileño, ninguno de los dos pudo continuar la carrera.