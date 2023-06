Este jueves 15 de junio se estrenará en los cines de Argentina “The flash”, una de las películas de ciencia ficción más esperadas del 2023. El director es ni más ni menos que Andy Muschietti, quien nació en Vicente López y logró insertarse en el mundo de Hollywood en los últimos años.

Esta producción es una de las más esperadas por los fanáticos de DC ya que traerá nuevamente a Ben Affleck y Michael Keaton como Batman, motivo por el cual se espera un nuevo éxito para Muschietti. En Bolavip te contamos la historia del reconocido director argentino.

+¿Quién es Andy Muschietti, director de cine argentino?

Andrés Muschietti nació el 26 de agosto de 1973, motivo por el que tiene 49 años. Se graduó en la Universidad del Cine en la década del 90′ y fue asistente de producción en distintas cintas. Sin embargo, su éxito comenzó en el 2008 cuando grabó “Mamá”, película que subió a YouTube y luego la volvieron a hacer para la pantalla grande en 2013 debido a las buenas repercusiones.

El éxito en taquilla lo llevó a grabar dos de las películas más icónicas de terror en los últimos años: It (2017) y también It: Chapter Two (2019). La ayuda de Bárbara Muschietti, su hermana mayor, fue clave para la realización de estas cintas.

Está confirmado que si The Flash es un éxito el director Andy Muschietti podría hacerse cargo del reboot de Batman. La misma se llamaría “Batman: The Brave and the Bold”. De esta forma, el argentino podría ser clave en el resurgir del Universo DC.

+La relación de Muschietti con Independiente

El director Andy Muschietti reveló que es hincha de Independiente e incluso en la película “It” logró que el reconocido Stephen King tome un mate con el escudo del Rojo. En este sentido, en las últimas horas fueron declarados junto con su hermana como Embajadores Culturales del club y presentaron Flash en el Libertadores de América junto a Ricardo Bochini.