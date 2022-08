Jefferson Farfán está en caída libre tras no tener minutos en el año

Dejó atrás los millones: el nuevo valor de Jefferson Farfán tras no jugar con Alianza Lima en lo que va del 2022

Tanto para Alianza Lima como para el fútbol peruano, que Jefferson Farfán no sume minutos es preocupante. Sin posibilidad de aportarle a la Selección Peruana ni a Alianza Lima, la ausencia de juego en lo que va de la temporada 2022 afecta también su valor económico.

Contribuyendo en la temporada 2021, Jefferson Farfán fue trascendental para Alianza Lima. Pero, en vista que no ha tenido minutos en este 2022, la 'Foquita' se ha vuelto en la eterna promesa y su regreso, hoy, es más una incertidumbre que una certeza.

Por tal, es necesario hacer una línea de tiempo económica, sobre los altos valores que ha tenido Jefferson Farfán a lo largo de su carrera. Debutando en Alianza Lima, pasando por Schalke 04 y militando en el Lokomotiv de Moscú, el peruano, en su mejor momento, llegó a costar 18 millones de euros.

Así lo oficializó la página alemana Transfermarkt, especializada en cuestiones económicas deportivas. Basándonos en esa información, la misma web también nos responde la consulta sobre cuánto vale hoy Jefferson Farfán.

Teniendo en cuenta que no ha disputado ningún minuto en este 2022 con Alianza Lima, tiene 37 años y padece una lesión en la rodilla que no tiene fecha de caducidad, el valor hoy de Jefferson Farfán no pasa los 250 mil euros.