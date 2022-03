Al parecer las malas noticias no dejan de rondarle a su vida profesional. Jefferson Farfán en principio es considerado como un jugador no apto para el duelo contra Sporting Cristal de este fin de semana. Para una edición más del clásico entre 'blanquiazules' y 'rimenses' no podrá participar el ex Schalke 04.

El periodista de 'A Presión Radio' informó sobre la actualidad del capitán y referente principal de Alianza Lima, en su cuenta de Twitter. Explicando lo que significa la baja confirmada para el equipo del profesor Carlos Bustos. 'La Foquita' deberá esperar un poco más para volver a los terrenos de competencia.

"Jefferson Farfán no está apto para este domingo. La idea era que concentre para enfrentar a Sporting Cristal. No respondió de buena manera a las pruebas físicas y finalmente fue descartado. Tema complicado para el club y el jugador". Comentó el comunicador social, y despertó la preocupación general.

Porque los seguidores del conjunto 'victoriano' empezaron a cuestionar a la directiva por la ausencia de Jefferson Farfán. Quien hasta el momento no disputó ningún minuto con el plantel 2022. Y para la Copa Libertadores, por su tiempo en para, sería muy complicado que llegue con ritmo de competencia. ¿Serán los últimos movimientos del '10 de la calle' como profesional?