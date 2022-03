Se encuentra haciendo el trabajo para estar bien lo más pronto posible, por eso pide un poco de calma. Paolo Guerrero en su cuenta de Instagram, subió una historia donde se le puede ver trabajando en soledad dentro de una piscina en casa. El delantero mantiene expectante a los hinchas de Alianza Lima.

Su decisión de aceptar la oferta 'blanquiazul' está en la mesa hace algunas semanas, pero tiene que hacerlo prontamente porque el tiempo apremia. Pero a lo que íbamos, 'El Depredador' dejó un mensaje en su red social, con palabras textuales para todo el público que lo apura con su vuelta a los terrenos de juego.

“Sé paciente conmigo” (Go easy on me). Fue lo que escribió el hijo de Doña Peta, en respuesta quizás a su mejora física para estar en la Selección Peruana próximamente. O también se puede relacionar con respecto al ambiente de Alianza Lima, el cual es el más popular y trascendental para una parte de nuestro país futbolero.

Lo cierto es que Paolo Guerrero, según las informaciones de su entorno más cercano, está apto para la competencia de primer nivel, tras los exámenes realizados en los Estados Unidos. El delantero se encuentra en su casa, haciendo la vida diaria, a la espera de ofertas extranjeras, o tomar el tren del 'equipo de sus amores'. Veremos cómo le va al capitán histórico.