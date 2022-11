Campeón de América sufre por la salida de Gabriel Costa de Colo Colo a Alianza Lima: "Es increíble que los hinchas no lo quieran"

La Liga 1 de 2023 ya tiene a un fichaje estrella, porque Gabriel Costa volverá a jugar en Perú, luego de buenos años en Colo Colo de Chile, ya que otra vez vestirá la camiseta de Alianza Lima.

El uruguayo nacionalizado peruano decidió no renovar su vínculo con el campeón chileno, y así regresar al elenco íntimo, que lo transformará en el jugador más caro del fútbol nacional, con un sueldo muy elevado.

En Chile no quedaron muy conformes con la decisión de Gabriel Costa, y así lo dejó en claro el campeón de América con Colo Colo, porque el ex delantero Marcelo Barticciotto se refirió a su repentina salida del club, pese a que tenía avanzada su renovación.

El atacante se va y dejó al ahora comentarista triste, quien no entiende a los hinchas albos, que están muy felices por su salida del club y así lo hicieron saber en las distintas redes sociales.

"¿Sabes qué? Lo que me extraña es que la gente de Colo Colo no lo quiere. Es increíble, porque dentro de todo tuvo un buen rendimiento en Colo Colo y ahora en el campeonato anduvo bien. La gente no lo quiere", dijo el Barti en ESPN.

Lo cierto es que Gabriel Costa deja Colo Colo, donde en 2022 fue el segundo goleador del equipo en el Campeonato Nacional con 10 conquistas, para volver a vestir la camiseta de Alianza Lima.