Alianza Lima está listo para dar un giro completo a nivel competitivo, por eso está haciendo las cosas bien a la hora de modernizar su área de estudio. Hoy le tocó al comando técnico de Guillermo Salas, en un pendiente que estaba todavía, y que es algo necesario en todo sentido.

Cuando uno ve los partidos de Copa Libertadores, siempre en puntos estratégicos hay personas del club que están grabando. El motivo principal es porque son asistentes del entrenador principal, ellos adjuntan todos esos archivos para simplificarlo y enviárselo a los cabezas de grupo.

Son analistas de video, cuidan el área táctica, proponen variantes y entregan muchas soluciones. Ahí apuntó Alianza Lima, no solo es un profesional de élite, sino con pasado en la Selección Peruana de Fútbol. Aquella que ilusionó a todo un país, en procesos exitosos, encabezados por Ricardo Gareca.

El Tigre, hoy en Vélez Sarsfield no la pasa nada bien en Argentina, y algún hincha con mentalidad soñadora dijo que este fichaje, del analista táctico, acerca aún más al ex Universitario de Deportes a Matute. Lo cierto es que también está Nicolás Rey, ex Federación Peruana de Fútbol, muy afín al Tigre. ¿Cosas locas no?.

Suena utópico creer que Ricardo Gareca esté pronto en Alianza Lima, más aún cuando se encuentra Guillermo Salas en el puesto vigente. Pero si algo nos enseñó el fútbol profesional, en cualquier lado del mundo, es que nunca se debe decir nunca. Ni considerar que existen aspectos imposibles de cumplir.