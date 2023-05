Los hinchas no estarán muy contentos de verlos así: ¿Qué estaban haciendo Carlos Zambrano y Christian Cueva antes del Alianza Lima vs. Libertad?

El hincha busca explicaciones al resultado negativo de su equipo por la Copa Libertadores 2023. No solo Alianza Lima conoció la derrota frente al Libertad de Paraguay, también se le vio muy expuesto en la diferencia de niveles, y hasta jerarquías presentadas.

Los íntimos de La Victoria colmaron el barrio de Matute, el recinto deportivo fue una locura para bien, pero los jugadores no estuvieron a la altura. Ese hecho final termina siendo, quizás, el punto de discordia principal, porque siempre hay maneras para perder.

En las horas previas a este cotejo trascendental en la temporada completa, se vio un hecho poco criterioso. ¿No hubo compromiso por parte de dos referentes en el plantel de Guillermo Salas? La respuesta la tiene el Diario Líbero, en un boletín reciente, con información fresca.

¿DÓNDE ESTUVIERON CHRISTIAN CUEVA Y CARLOS ZAMBRANO PREVIO PARTIDO?

Aquí expone: “Carlos Zambrano y Christian Cueva, jugadores de Alianza Lima, asistieron al festival de música urbana previo al trascendental partido que corresponde a la Copa Libertadores”. Lo cual termina siendo certero, pero no tan exacto, debido a que el evento de entretenimiento no fue horas antes, si no, un tiempo mayor atrás.

“A través de las redes sociales, hinchas compartieron imágenes en las que se ve a ambos elementos del plantel de ‘Chicho’ Salas en el Reggaetón Lima Festival, precisamente poco después del resultado que impidió la consagración de los ‘blanquiazules’ en la Liga 1 2023”. Para precisar, el evento en mención se dio cita el 20 de mayo, y el partido fue el 23 de mayo.

¿Con esto serán expuestos a críticas? El hincha deberá decidir qué hacer de ahora en adelante, si este tipo de situaciones están permitidas según su concepto, o debe existir un llamado de atención. No por indisciplina, si no, por salir un poco de la mentalización para un partido, como el que perdieron ante Libertad de Paraguay después.