Luego de conseguir el título del torneo Apertura, las noticias en Alianza Lima más allá de las celebraciones no son del todo positivas. Y es que este martes, uno de sus refuerzos dio un duro anuncio que dejó preocupado a sus hinchas.

Se trata de Carlos Zambrano. El Káiser habló esta mañana luego de los entrenamientos del cuadro blanquiazul y señaló que futbolísticamente no está bien, ya que tiene la rodilla destrozada.

“No es broma, estoy mal, tengo la rodilla llena de moretones y destrozada, prácticamente no he podido entrenar bien, he estado manejando las cargas de manera suave”, aseguró al periodista Raúl Chávez de Ovación.

¿Jugará Carlos Zambrano ante Atlético Mineiro?

Tras el anuncio del defensa nacional, la interrogante de si jugará ante Atlético Mineiro el 6 de junio empezó a rondar, sin embargo, el zaguero lanzó un contundente mensaje al respecto.

“Así me duela la rodilla, el martes juego si o sí. Voy a aguantar lo que sea para estar presente”, manifestó.