Mientras espera sumarse a la selección peruana y afrontar el partido del martes ante Japón, la gran pregunta que muchos hinchas se hacen es si luego del ascenso el último fin de semana a la SERIE A, el futuro de Gianluca Lapadulacambia o se mantiene como está.

Y es que la buena campaña que el popular “Bambino” ha realizado con su club ha hecho que varios equipos empiecen a seguirlo de cerca y buscar seducirlo para que pueda integrar sus filas para lo que será la primera división de la liga italiana que iniciará en agosto.

No obstante, la situación del delantero nacional no es sencilla, pues actualmente tiene un contrato con el Cagliari hasta el 2025, sin embargo, ello no es problema, pues incluso cuando su equipo disputaba el play off de ascenso, el atacante fue sondeado por algunos clubes.

Con 33 años, Gianluca Lapadula volverá a jugar en primera división, pero por ahora se encuentra con algunos días de descanso, luego de que Juan Reynoso haya decidido darle el permiso para que pueda incorporarse a la “bicolor” recién el sábado.

El ‘Bambino de los Andes’ disputó 41 juegos en la temporada 2022-2023 con el Cagliari sumando 3311 minutos, marcó 25 anotaciones y brindó 4 asistencias de gol. En 38 encuentros fue titular y además fue pieza clava de su equipo para conseguir el ascenso.