Alineaciones de Celta y Alavés por la LaLiga: formaciones probables

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 09:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de empatar 0-0 con Elche y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de caer 1-2 ante Atlético de Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Celta y Alavés
Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Sebastián Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso, Álvaro Núñez, Aleix Febas, Hugo Burcio, Javi Galán, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.
Alavés (5-3-2): Antonio Sivera, Facundo Tenaglia, Jonny Otto, Ville Koski, Nicolás Valentini, Abde Rebbach, Denis Suárez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Toni Martínez, Lucas Boyé. DT: Quique Flores.
Bajas y ausentes de Celta y Alavés
Celta:
- Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Miguel Román (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
Alavés:
- Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)
- Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)
- Ángel Pérez Hidalgo (expulsión; vuelve en 1 fecha)
La previa de Celta y Alavés: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 09:15 (hora de Perú)
- Estadio: Estadio Balaidos
- Historial: 40 cruces — Celta ganó 16, Alavés ganó 13 y empataron 11
- Último antecedente: 22/03/2026: Celta 3-4 Alavés
- Próximo partido de Celta: vs. Betis, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Alavés: vs. Málaga, viernes 23 de octubre