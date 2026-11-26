Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita un giro urgente en la Europa League porque viene de perder dos de sus últimos tres partidos en el torneo y la clasificación se le empieza a complicar. Enfrente tiene a uno de los equipos que mejor funciona en todo el certamen.

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Son puntos vitales para el equipo español, que está lejos de la zona de clasificación directa y no puede permitirse otro tropiezo en casa. Para el Bournemouth, en cambio, se trata de confirmar que su arranque en la fase de liga no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado anímicamente: cayó 1-2 ante Union Saint-Gilloise en la fecha pasada y antes había sumado otra derrota, esta vez 1-2 frente a la Juventus. En el medio logró un triunfo como visitante ante el Celtic, pero el balance general lo tiene 27° con apenas 3 puntos en 4 fechas, una posición que lo obliga a reaccionar ya mismo si quiere seguir con chances en la Europa League.

Bournemouth atraviesa el presente opuesto. Viene de goleadas consecutivas: 3-0 al Milan, 3-0 al Sturm Graz y un 3-1 reciente ante el Sparta, todos como visitante en ese último caso. Esa racha lo tiene 2° en la tabla con 12 puntos de 4 posibles, y llega a España con el envión de un equipo que no deja dudas sobre su efectividad en ataque.

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Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis