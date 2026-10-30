Alineaciones de Villarreal y Espanyol por la LaLiga: formaciones probables

Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio de la Ceramica por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de ganarle 2-1 a Valencia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de caer 1-2 ante Racing de Santander y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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