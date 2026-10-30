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Alineaciones de Villarreal y Espanyol por la LaLiga: formaciones probables

Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre en el Estadio de la Ceramica por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Villarreal vs. Espanyol, LaLiga
Villarreal vs. Espanyol, LaLiga

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de ganarle 2-1 a Valencia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de caer 1-2 ante Racing de Santander y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Villarreal y Espanyol

Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Álex Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Tajon Buchanan, Carlos Maciá, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Georges Mikautadze. DT: Iñigo Pérez.

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Espanyol (4-2-3-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Vanja Drkušić, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Edu Expósito, Javier Hernández, Gabriel Moscardo, Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Bryan Zaragoza.

Bajas y ausentes de Villarreal y Espanyol

Villarreal:

  • Nathan-Dylan Saliba (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Pape Gueye (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Espanyol:

  • Kike (lesión isquiotibial)
  • Jofre Carreras (lesión en la ingle)

La previa de Villarreal y Espanyol: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 30 de octubre
  • Hora: 15:00 (hora de Perú)
  • Estadio: Estadio de la Ceramica
  • Historial: 50 cruces — Villarreal ganó 21, Espanyol ganó 8 y empataron 21
  • Último antecedente: 09/02/2026: Villarreal 4-1 Espanyol
  • Próximo partido de Villarreal: vs. Getafe, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Espanyol: vs. Deportivo La Coruña, sábado 7 de noviembre
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