Levante vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la LaLiga

Levante recibe a Athletic Bilbao este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Levante no gana hace tres fechas y necesita cortar esa racha como sea si no quiere meterse de lleno en la pelea por el descenso. Enfrente va a tener a un Athletic Bilbao que tampoco termina de carburar pero que llega como el equipo más fuerte de los dos.
Para el local es una final chica: siete puntos en ocho partidos son pocos y la tabla empieza a apretar. El Athletic, en cambio, llega con la tranquilidad de no tener urgencias, aunque un triunfo lo metería de lleno en la mitad alta.
La actualidad de ambos equipos
El Levante está 17° con apenas 7 unidades y viene de una seguidilla incómoda: empató 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, igualó 3-3 de local frente al Sevilla y antes había caído 1-3 contra el Villarreal. Lleva tres fechas sin poder ganar y el margen de error se achica partido a partido.
El Athletic Bilbao marcha 11° con 9 puntos en siete juegos y arrastra una racha de tres empates consecutivos: 0-0 de visitante ante Valencia, 0-0 de local contra Alavés y 1-1 frente al Elche. No pierde, pero tampoco logra despegar, y necesita encontrar el triunfo que lo saque de ese amesetamiento.
El historial entre Levante y Athletic Bilbao
El historial es ampliamente favorable al Athletic Bilbao: de 32 enfrentamientos se quedó con 21 victorias, mientras que el Levante solo pudo ganar 6 veces y hubo 5 empates. La diferencia también se nota en los goles, 55 a 34 a favor del conjunto vasco.
En los duelos más recientes la tendencia se mantiene: Athletic Bilbao 4-2 Levante y luego Levante 0-2 Athletic Bilbao, dos triunfos consecutivos que confirman una paridad que, en los papeles, no es tal.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/02/2026
|Athletic Bilbao vs. Levante
|4-2
|Primera División
|29/11/2025
|Levante vs. Athletic Bilbao
|0-2
|Primera División
|07/03/2022
|Athletic Bilbao vs. Levante
|3-1
|Primera División
|19/11/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Primera División
|04/03/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Copa del Rey
|26/02/2021
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-1
|Primera División
|11/02/2021
|Athletic Bilbao vs. Levante
|1-1
|Copa del Rey
|18/10/2020
|Athletic Bilbao vs. Levante
|2-0
|Primera División
|12/07/2020
|Levante vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|10/11/2019
|Athletic Bilbao vs. Levante
|2-1
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Levante suma 7 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.