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Levante vs. Athletic Bilbao: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la LaLiga

Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Levante vs. Athletic, LaLiga
Levante vs. Athletic, LaLiga

Levante recibe a Athletic Bilbao este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia. El Levante no gana hace tres fechas y necesita cortar esa racha como sea si no quiere meterse de lleno en la pelea por el descenso. Enfrente va a tener a un Athletic Bilbao que tampoco termina de carburar pero que llega como el equipo más fuerte de los dos.

Para el local es una final chica: siete puntos en ocho partidos son pocos y la tabla empieza a apretar. El Athletic, en cambio, llega con la tranquilidad de no tener urgencias, aunque un triunfo lo metería de lleno en la mitad alta.

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La actualidad de ambos equipos

El Levante está 17° con apenas 7 unidades y viene de una seguidilla incómoda: empató 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, igualó 3-3 de local frente al Sevilla y antes había caído 1-3 contra el Villarreal. Lleva tres fechas sin poder ganar y el margen de error se achica partido a partido.

El Athletic Bilbao marcha 11° con 9 puntos en siete juegos y arrastra una racha de tres empates consecutivos: 0-0 de visitante ante Valencia, 0-0 de local contra Alavés y 1-1 frente al Elche. No pierde, pero tampoco logra despegar, y necesita encontrar el triunfo que lo saque de ese amesetamiento.

El historial entre Levante y Athletic Bilbao

El historial es ampliamente favorable al Athletic Bilbao: de 32 enfrentamientos se quedó con 21 victorias, mientras que el Levante solo pudo ganar 6 veces y hubo 5 empates. La diferencia también se nota en los goles, 55 a 34 a favor del conjunto vasco.

En los duelos más recientes la tendencia se mantiene: Athletic Bilbao 4-2 Levante y luego Levante 0-2 Athletic Bilbao, dos triunfos consecutivos que confirman una paridad que, en los papeles, no es tal.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/02/2026Athletic Bilbao vs. Levante4-2Primera División
29/11/2025Levante vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
07/03/2022Athletic Bilbao vs. Levante3-1Primera División
19/11/2021Levante vs. Athletic Bilbao0-0Primera División
04/03/2021Levante vs. Athletic Bilbao1-2Copa del Rey
26/02/2021Levante vs. Athletic Bilbao1-1Primera División
11/02/2021Athletic Bilbao vs. Levante1-1Copa del Rey
18/10/2020Athletic Bilbao vs. Levante2-0Primera División
12/07/2020Levante vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
10/11/2019Athletic Bilbao vs. Levante2-1Primera División

Horario del partido

  • Perú: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Levante y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Levante suma 7 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.
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