Real Sociedad recibe a Sevilla este domingo 29 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena.
Real Sociedad llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sevilla tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Real Sociedad viene de perder 2-3 como visitante ante Racing de Santander. El equipo ocupa el puesto 5 con 22 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Rayo Vallecano.
Sevilla empató 1-1 como local ante Betis en la fecha anterior. Sevilla está 9° en la tabla con 19 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Alavés.
El historial entre Real Sociedad y Sevilla
Real Sociedad y Sevilla se enfrentaron 54 veces en los últimos años: 19 triunfos de Real Sociedad, 22 de Sevilla y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/05/2026
|Sevilla vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
|24/10/2025
|Real Sociedad vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|09/03/2025
|Real Sociedad vs. Sevilla
|0-1
|Primera División
|03/11/2024
|Sevilla vs. Real Sociedad
|0-2
|Primera División
|02/03/2024
|Sevilla vs. Real Sociedad
|3-2
|Primera División
|26/11/2023
|Real Sociedad vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|04/06/2023
|Real Sociedad vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|09/11/2022
|Sevilla vs. Real Sociedad
|1-2
|Primera División
|20/03/2022
|Sevilla vs. Real Sociedad
|0-0
|Primera División
|19/09/2021
|Real Sociedad vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 08:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 10:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 12:30 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.
- Sevilla suma 19 puntos en el torneo.