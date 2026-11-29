Real Sociedad y Sevilla se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Sevilla este domingo 29 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena.

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Real Sociedad llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sevilla tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Real Sociedad viene de perder 2-3 como visitante ante Racing de Santander. El equipo ocupa el puesto 5 con 22 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Rayo Vallecano.

Sevilla empató 1-1 como local ante Betis en la fecha anterior. Sevilla está 9° en la tabla con 19 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Alavés.

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El historial entre Real Sociedad y Sevilla

Real Sociedad y Sevilla se enfrentaron 54 veces en los últimos años: 19 triunfos de Real Sociedad, 22 de Sevilla y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/05/2026 Sevilla vs. Real Sociedad 1-0 Primera División 24/10/2025 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 09/03/2025 Real Sociedad vs. Sevilla 0-1 Primera División 03/11/2024 Sevilla vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 02/03/2024 Sevilla vs. Real Sociedad 3-2 Primera División 26/11/2023 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 04/06/2023 Real Sociedad vs. Sevilla 2-1 Primera División 09/11/2022 Sevilla vs. Real Sociedad 1-2 Primera División 20/03/2022 Sevilla vs. Real Sociedad 0-0 Primera División 19/09/2021 Real Sociedad vs. Sevilla 0-0 Primera División

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 08:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 10:15 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 12:30 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis