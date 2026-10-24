Valencia vs. Villarreal: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la LaLiga

Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia necesita ganar como sea: apenas seis puntos en nueve fechas lo tienen metido en zona de descenso directo y la paciencia empieza a agotarse en Mestalla.

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Villarreal, con nueve unidades, no está mucho más arriba en la tabla pero llega con el envión anímico de ser el equipo que mejor viene jugando entre los dos. Para el local esto ya es una final adelantada.

La actualidad de ambos equipos

El equipo valencianista no gana hace rato y el empate sin goles ante Athletic Bilbao dejó más dudas que certezas. Antes había rescatado un punto en Santander tras ir perdiendo y, más atrás, cayó con Real Sociedad en casa. Con 6 puntos en 9 fechas y el puesto 19 de 20, cada partido que pasa sin sumar de tres aprieta un poco más.

Villarreal tampoco encontró continuidad: viene de empatar 0-0 como local ante Elche y antes había perdido con Real Madrid en condición de visitante. El único triunfo reciente fue goleando 3-1 a Levante. Está 12°, con 9 puntos, en una zona media que todavía puede mover en cualquier dirección según cómo le salga este cierre de mes.

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El historial entre Valencia y Villarreal

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 62 enfrentamientos, Valencia ganó 25 y Villarreal 24, con 13 empates, y la diferencia de gol también es mínima a favor del local, 82 contra 78. En los cruces más recientes se impuso Villarreal por 2-1, aunque antes hubo triunfo valencianista por 0-2 jugando de visitante, lo que confirma que no hay un dominador claro en los últimos años.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/02/2026 Villarreal vs. Valencia 2-1 Primera División 25/10/2025 Valencia vs. Villarreal 0-2 Primera División 15/02/2025 Villarreal vs. Valencia 1-1 Primera División 31/08/2024 Valencia vs. Villarreal 1-1 Primera División 17/03/2024 Villarreal vs. Valencia 1-0 Primera División 02/01/2024 Valencia vs. Villarreal 3-1 Primera División 03/05/2023 Valencia vs. Villarreal 1-1 Primera División 31/12/2022 Villarreal vs. Valencia 2-1 Primera División 19/04/2022 Villarreal vs. Valencia 2-0 Primera División 30/10/2021 Valencia vs. Villarreal 2-0 Primera División

Horario del partido

Perú: 11:30 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 07:00 hs

Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 09:15 hs

Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 14:00 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 10:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 12:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs

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En síntesis