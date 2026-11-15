Alineaciones de Croacia y República Checa por la Liga de Naciones: formaciones probables

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Croacia viene de caer 1-2 ante Inglaterra y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. República Checa viene de caer 0-2 ante España y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Croacia y República Checa
Croacia (4-4-2): Dominik Livaković, Ivan Smolčić, Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Ivan Perišić, Igor Matanović, Martin Baturina. DT: Slaven Bilić.
República Checa (4-2-3-1): Antonín Kinský, Vladimír Coufal, David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, Tomáš Souček, Adam Hložek, Michal Sadílek, Lukáš Ambros, Ryan Naderi, Christophe Kabongo.
La previa de Croacia y República Checa: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Perú)
- Historial: 7 cruces — Croacia ganó 4, República Checa ganó 0 y empataron 4
- Último antecedente: 26/09/2026: República Checa 1-2 Croacia