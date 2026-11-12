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Liga de Naciones

Alineaciones de República Checa y España por la Liga de Naciones: formaciones probables

República Checa y España se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Czechia vs. Spain, Liga de Naciones
Czechia vs. Spain, Liga de Naciones

República Checa recibe a España este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. República Checa viene de caer 0-3 ante Inglaterra y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. España viene de ganarle 2-1 a Croacia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de República Checa y España

República Checa (4-2-3-1): Antonín Kinský, Vladimír Coufal, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, Jiří Sláma, Tomáš Souček, Kryštof Daněk, Alex Král, Lukáš Ambros, Adam Hložek, Lukáš Červ.

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España (4-2-3-1): Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Alex Grimaldo, Fabián Ruiz, Fermín López, Martín Zubimendi, Jorge De Frutos, Ferran Torres, Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

La previa de República Checa y España: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 12 de noviembre
  • Hora: 14:45 (hora de Perú)
  • Historial: 8 cruces — República Checa ganó 0, España ganó 6 y empataron 2
  • Último antecedente: 03/10/2026: España 3-1 República Checa
  • Próximo partido de República Checa: vs. Croacia, domingo 15 de noviembre
  • Próximo partido de España: vs. Inglaterra, domingo 15 de noviembre
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