Croacia vs. República Checa: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen: Croacia suma apenas tres puntos y República Checa todavía no ganó en el grupo. Es un partido que necesitan ambos para no quedar definitivamente afuera de cualquier pelea en esta Liga de Naciones.
Más allá de la tabla, el historial marca una diferencia clara a favor de Croacia, que llega como favorita pese a su mal presente. Para República Checa es casi una obligación cortar la racha de derrotas si quiere mantener algo de aspiración en lo que queda del certamen.
La actualidad de ambos equipos
Croacia no encuentra el funcionamiento en esta Liga de Naciones. Viene de perder contra Inglaterra de visitante y antes había caído dos veces de local, incluyendo esa goleada 0-7 que dejó dudas sobre todo el equipo. Con apenas tres puntos en cinco presentaciones, está 44° entre 54 selecciones, un número que preocupa.
República Checa no está mejor. No ganó ninguno de sus últimos cinco partidos y acumula caídas ante España e Inglaterra sin poder marcar en varias de ellas. Está 52° y con cero puntos, lo que la obliga a reaccionar ya mismo si no quiere terminar el certamen sin nada para mostrar.
El historial entre Croacia y República Checa
Croacia domina claramente el historial entre ambas selecciones, con cuatro victorias en siete enfrentamientos y ninguna derrota. República Checa nunca pudo ganarle, aunque logró empatar en cuatro ocasiones, la última de ellas hace apenas un poco más de un año. El duelo más reciente, en septiembre de 2026, también quedó para Croacia por 2-1.
En materia de goles la diferencia también es amplia, 15 contra 8 a favor de los croatas, con un 5-1 en 2025 como la goleada más contundente de la serie.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|República Checa vs. Croacia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/10/2025
|República Checa vs. Croacia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/06/2025
|Croacia vs. República Checa
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|18/06/2021
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|UEFA European Championship
|17/06/2016
|República Checa vs. Croacia
|2-2
|UEFA European Championship
|09/02/2011
|Croacia vs. República Checa
|4-2
|Friendlies
|11/12/1996
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- República Checa suma 0 puntos en el torneo.