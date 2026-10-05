Bielorrusia vs. Finlandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia recibe el martes 6 de octubre a Finlandia con la obligación de reaccionar después de una floja Liga de Naciones. El cruce llega apenas unos días después de que ambos empataran sin goles, así que hay ganas de revancha de los dos lados.

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Finlandia pelea arriba en la tabla general y quiere confirmar que puede ser protagonista del grupo, mientras que Bielorrusia necesita puntos para no quedar relegada en la zona baja.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia llega golpeado en la clasificación pero con una victoria fresca en las piernas: goleó 4-0 a San Marino después de un empate sin goles ante este mismo rival y una derrota frente a Albania. Son 4 puntos en tres partidos y el puesto 27 entre 54 equipos, un número que obliga a sumar de visitante si quiere escalar posiciones.

Finlandia, en cambio, atraviesa un semestre sólido: viene de ganarle 2-1 a Albania, empatar con Bielorrusia y golear 7-0 a San Marino. Son 7 unidades en tres presentaciones y el octavo lugar general, motivo por el cual llega como favorita a este encuentro.

El historial entre Bielorrusia y Finlandia

El historial reciente no sonríe a Bielorrusia: en seis enfrentamientos nunca pudo quedarse con la victoria. Finlandia se impuso en tres de esos cruces y los restantes terminaron igualados, con la última edición resuelta en un 0-0 hace apenas unos días. La diferencia de gol también marca una distancia clara entre ambos.

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Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Finlandia vs. Bielorrusia 0-0 UEFA Nations League 09/06/2018 Finlandia vs. Bielorrusia 2-0 Friendlies 11/06/2013 Bielorrusia vs. Finlandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 07/06/2013 Finlandia vs. Bielorrusia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 02/06/2008 Finlandia vs. Bielorrusia 1-1 Friendlies 28/02/2006 Finlandia vs. Bielorrusia 2-2 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis