Bielorrusia vs. Finlandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bielorrusia recibe el martes 6 de octubre a Finlandia con la obligación de reaccionar después de una floja Liga de Naciones. El cruce llega apenas unos días después de que ambos empataran sin goles, así que hay ganas de revancha de los dos lados.
Finlandia pelea arriba en la tabla general y quiere confirmar que puede ser protagonista del grupo, mientras que Bielorrusia necesita puntos para no quedar relegada en la zona baja.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia llega golpeado en la clasificación pero con una victoria fresca en las piernas: goleó 4-0 a San Marino después de un empate sin goles ante este mismo rival y una derrota frente a Albania. Son 4 puntos en tres partidos y el puesto 27 entre 54 equipos, un número que obliga a sumar de visitante si quiere escalar posiciones.
Finlandia, en cambio, atraviesa un semestre sólido: viene de ganarle 2-1 a Albania, empatar con Bielorrusia y golear 7-0 a San Marino. Son 7 unidades en tres presentaciones y el octavo lugar general, motivo por el cual llega como favorita a este encuentro.
El historial entre Bielorrusia y Finlandia
El historial reciente no sonríe a Bielorrusia: en seis enfrentamientos nunca pudo quedarse con la victoria. Finlandia se impuso en tres de esos cruces y los restantes terminaron igualados, con la última edición resuelta en un 0-0 hace apenas unos días. La diferencia de gol también marca una distancia clara entre ambos.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Finlandia vs. Bielorrusia
|0-0
|UEFA Nations League
|09/06/2018
|Finlandia vs. Bielorrusia
|2-0
|Friendlies
|11/06/2013
|Bielorrusia vs. Finlandia
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/06/2013
|Finlandia vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/06/2008
|Finlandia vs. Bielorrusia
|1-1
|Friendlies
|28/02/2006
|Finlandia vs. Bielorrusia
|2-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bielorrusia suma 4 puntos en el torneo.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.