Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha casi inmediata en esta Liga de Naciones: apenas pasó un mes del último cruce entre ambos y ya se vuelven a ver las caras. Albania llega con la chance de corregir enseguida lo que no pudo resolver en octubre.

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No hay instancia decisiva en juego, pero sí puntos que pesan en una zona de la tabla donde todavía se puede escalar o complicarse. Para Finlandia en particular, cortar la mala racha reciente es la prioridad.

La actualidad de ambos equipos

Albania llega golpeando bien la puerta: ganó sus últimos dos partidos, incluida una goleada por 3-0 como visitante ante San Marino, y suma 9 puntos en la novena posición. La derrota ante Finlandia en octubre quedó como la única mancha de un presente que, de local, luce sólido.

El historial entre Albania y Finlandia

El historial es amplio y favorece claramente a Finlandia, que ganó 5 de los 8 enfrentamientos ante 2 triunfos albaneses y un empate. En materia de goles también manda el combinado finlandés, con 10 convertidos contra 7 de Albania. El antecedente más fresco es justamente el de octubre, cuando Finlandia se impuso 2-1 de local y dejó la serie reciente a su favor.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA Nations League 06/01/2002 Albania vs. Finlandia 1-1 Friendlies 01/09/2001 Albania vs. Finlandia 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/1981 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 03/09/1980 Albania vs. Finlandia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/1973 Albania vs. Finlandia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 21/06/1972 Finlandia vs. Albania 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Albania suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Finlandia suma 7 puntos en el torneo.