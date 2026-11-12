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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania vs. Finland, Liga de Naciones
Albania vs. Finland, Liga de Naciones

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha casi inmediata en esta Liga de Naciones: apenas pasó un mes del último cruce entre ambos y ya se vuelven a ver las caras. Albania llega con la chance de corregir enseguida lo que no pudo resolver en octubre.

No hay instancia decisiva en juego, pero sí puntos que pesan en una zona de la tabla donde todavía se puede escalar o complicarse. Para Finlandia en particular, cortar la mala racha reciente es la prioridad.

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La actualidad de ambos equipos

Albania llega golpeando bien la puerta: ganó sus últimos dos partidos, incluida una goleada por 3-0 como visitante ante San Marino, y suma 9 puntos en la novena posición. La derrota ante Finlandia en octubre quedó como la única mancha de un presente que, de local, luce sólido.

El historial entre Albania y Finlandia

El historial es amplio y favorece claramente a Finlandia, que ganó 5 de los 8 enfrentamientos ante 2 triunfos albaneses y un empate. En materia de goles también manda el combinado finlandés, con 10 convertidos contra 7 de Albania. El antecedente más fresco es justamente el de octubre, cuando Finlandia se impuso 2-1 de local y dejó la serie reciente a su favor.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Finlandia vs. Albania2-1UEFA Nations League
06/01/2002Albania vs. Finlandia1-1Friendlies
01/09/2001Albania vs. Finlandia0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
02/09/1981Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
03/09/1980Albania vs. Finlandia2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/10/1973Albania vs. Finlandia1-0UEFA World Cup Qualifiers
21/06/1972Finlandia vs. Albania1-0UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Albania suma 9 puntos en el torneo.
  • Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
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