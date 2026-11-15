Finlandia vs. San Marino: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Finlandia necesita ganar para no complicarse más en la Liga de Naciones, y enfrente tiene al rival ideal para reencontrarse con el triunfo.
No hay demasiado misterio deportivo en este cruce, pero sí la chance de que los finlandeses corten una racha floja antes de que termine el año.
La actualidad de ambos equipos
Finlandia llega golpeada en lo anímico más que en lo numérico: perdió sus últimos dos partidos, ante Albania y Bielorrusia, después de haber ganado el anterior. Está 26° con 7 puntos en 5 presentaciones, una posición que no la deja tranquila pero tampoco la condena, y necesita puntos para no seguir cayendo en la tabla general.
San Marino, en cambio, no encuentra la manera de sumar. Perdió los tres partidos que jugó, con Bielorrusia goleándolo 4-0 y 2-0 en las dos últimas fechas y Albania sumándose a la lista de rivales que lo vencieron. Está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones, sin puntos en 5 juegos, y este domingo llega otra vez como el equipo que todos quieren tener enfrente.
El historial entre Finlandia y San Marino
El historial es una aplanadora a favor de Finlandia: se enfrentaron 7 veces y ganó las 7, con una diferencia de gol de 30 a 2. La última vez que se vieron las caras, en septiembre de este año, Finlandia goleó 7-0 de visitante, y los antecedentes marcan que San Marino nunca pudo siquiera acercarse a un empate en esta serie.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|San Marino vs. Finlandia
|0-7
|UEFA Nations League
|20/11/2023
|San Marino vs. Finlandia
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Finlandia vs. San Marino
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|San Marino vs. Finlandia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2010
|Finlandia vs. San Marino
|8-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|San Marino vs. Finlandia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/12/1994
|Finlandia vs. San Marino
|4-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.