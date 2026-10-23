Cristiano Ronaldo le anotó a Al Faisaly: ¿Cuántos goles le falta para llegar a los 1.000?

CR7 anotó de cabeza para que Al Nassr aumente la ventaja ante Al Faisaly por la Saudi Pro League. El portugués está cada vez más cerca de llegar a los 1.000 goles.

Cristiano Ronaldo llegó al gol número 982. Este viernes 23 de octubre anotó el 2-0 de Al Nassr ante Al Faisaly por la fecha 11 de la Saudi Pro League 2026-27. El portugués, que venía de errar un penal ante NEOM SC, se tomó revancha del mal partido pasado y volvió a convertir en el certamen saudí. Ahora, le faltan solo 18 anotaciones para llegar al famoso número 1.000.

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CR7 estaba buscando el gol. En el primer tiempo del partido ante Al Faisaly, tuvo una chance clara donde el poste le negó su grito de gol. Sin embargo, pudo sacarse la bronca en el segundo tiempo con una pelota parada en donde logró desviar el balón junto con otro defensor y pudo anotar.

Al cuarto minuto del complemento, de un centro desde un tiro libre de João Félix, Cristiano Ronaldo cabeceó de espaldas al arco y logró desviar el balón para vencer al arquero Fernando Pacheco. Así decretó el 2-0 para aumentar la ventaja tras el gol tempranero de Abdullah Al Hamdan en la primera parte.

بصناعة جواو فيليكس 🇵🇹

كريستيانو رونالدو يضاعف تقدّم النصر 🐐



قصة الهدف كاملة 🎥#الفيصلي_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/q6Jv0yVw3G — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 23, 2026

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Este fue el quinto gol del ‘Bicho’ en esta Saudi Pro League 2026/27 en su noveno partido. También suma una anotación por la AFC Champions League Elite, por lo que ya son seis en toda la temporada 2026/27 y contando.

Pocos minutos después de este 2-0, CR7 anotó el tercero para Al Nassr. Sin embargo, la jugada fue rápidamente anulada por un offside previo de Abdullah Al Hamdan. Así, el grito del 983 tiene que esperar para el portugués.

كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث، لكن تقنية الفيديو تتدخل وتُلغي الهدف بداعي التسلل! 🎥❌#الفيصلي_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/VrGaTUaP3h — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 23, 2026

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