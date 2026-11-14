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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria vs. Ireland, Liga de Naciones
Austria vs. Ireland, Liga de Naciones

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Austria llega con la chance de sacar ventaja en la tabla y no piensa dejarla pasar. Irlanda, en cambio, necesita cortar una racha de empates que ya le empieza a pesar.

No es un cruce cualquiera: hace apenas un mes y medio estos dos equipos empataron 2-2, y la revancha llega con ambos necesitados de puntos para no quedar relegados en la Liga de Naciones.

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La actualidad de ambos equipos

Austria viene de empatar como visitante ante Kosovo y acumula dos igualdades al hilo después de aquel 2-2 justamente ante Irlanda. De todos modos suma 8 puntos en cuatro partidos y aparece como el equipo con más margen de los dos, aunque el objetivo es cortar la racha de empates y volver a ganar como lo hizo frente a Kosovo semanas atrás.

Irlanda tampoco pudo ganar en su último compromiso: empató 1-1 de local ante Israel y llegó a tres resultados sin triunfos si se cuenta el empate con Austria. Antes de esa seguidilla había goleado 3-0 a Israel como visitante, así que el funcionamiento está, pero le está faltando esa efectividad para cerrar los partidos.

El historial entre Austria e Irlanda

El historial entre ambos es amplio, con 11 antecedentes y una clara ventaja para Austria, que ganó 5 veces por 2 de Irlanda y 4 empates. En materia de goles la diferencia también es notoria: 24 a favor de Austria contra 12 de Irlanda.

El antecedente más reciente es justamente el 2-2 de octubre, que mantiene viva la paridad de los últimos encuentros. Antes de eso hay que remontarse a 2017 para encontrar otro empate, y la última vez que Irlanda ganó fue en 2016.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Irlanda vs. Austria2-2UEFA Nations League
11/06/2017Irlanda vs. Austria1-1UEFA World Cup Qualifiers
12/11/2016Austria vs. Irlanda0-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2013Austria vs. Irlanda1-0UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2013Irlanda vs. Austria2-2UEFA World Cup Qualifiers
06/09/1995Austria vs. Irlanda3-1UEFA European Championship Qualifiers
11/06/1995Irlanda vs. Austria1-3UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1971Austria vs. Irlanda6-0UEFA European Championship Qualifiers
30/05/1971Irlanda vs. Austria1-4UEFA European Championship Qualifiers
12/10/1963Irlanda vs. Austria3-2UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Austria suma 8 puntos en el torneo.
  • Irlanda suma 5 puntos en el torneo.
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