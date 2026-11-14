Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Austria llega con la chance de sacar ventaja en la tabla y no piensa dejarla pasar. Irlanda, en cambio, necesita cortar una racha de empates que ya le empieza a pesar.

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No es un cruce cualquiera: hace apenas un mes y medio estos dos equipos empataron 2-2, y la revancha llega con ambos necesitados de puntos para no quedar relegados en la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Austria viene de empatar como visitante ante Kosovo y acumula dos igualdades al hilo después de aquel 2-2 justamente ante Irlanda. De todos modos suma 8 puntos en cuatro partidos y aparece como el equipo con más margen de los dos, aunque el objetivo es cortar la racha de empates y volver a ganar como lo hizo frente a Kosovo semanas atrás.

Irlanda tampoco pudo ganar en su último compromiso: empató 1-1 de local ante Israel y llegó a tres resultados sin triunfos si se cuenta el empate con Austria. Antes de esa seguidilla había goleado 3-0 a Israel como visitante, así que el funcionamiento está, pero le está faltando esa efectividad para cerrar los partidos.

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El historial entre Austria e Irlanda

El historial entre ambos es amplio, con 11 antecedentes y una clara ventaja para Austria, que ganó 5 veces por 2 de Irlanda y 4 empates. En materia de goles la diferencia también es notoria: 24 a favor de Austria contra 12 de Irlanda.

El antecedente más reciente es justamente el 2-2 de octubre, que mantiene viva la paridad de los últimos encuentros. Antes de eso hay que remontarse a 2017 para encontrar otro empate, y la última vez que Irlanda ganó fue en 2016.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA Nations League 11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis