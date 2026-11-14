Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Austria llega con la chance de sacar ventaja en la tabla y no piensa dejarla pasar. Irlanda, en cambio, necesita cortar una racha de empates que ya le empieza a pesar.
No es un cruce cualquiera: hace apenas un mes y medio estos dos equipos empataron 2-2, y la revancha llega con ambos necesitados de puntos para no quedar relegados en la Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Austria viene de empatar como visitante ante Kosovo y acumula dos igualdades al hilo después de aquel 2-2 justamente ante Irlanda. De todos modos suma 8 puntos en cuatro partidos y aparece como el equipo con más margen de los dos, aunque el objetivo es cortar la racha de empates y volver a ganar como lo hizo frente a Kosovo semanas atrás.
Irlanda tampoco pudo ganar en su último compromiso: empató 1-1 de local ante Israel y llegó a tres resultados sin triunfos si se cuenta el empate con Austria. Antes de esa seguidilla había goleado 3-0 a Israel como visitante, así que el funcionamiento está, pero le está faltando esa efectividad para cerrar los partidos.
El historial entre Austria e Irlanda
El historial entre ambos es amplio, con 11 antecedentes y una clara ventaja para Austria, que ganó 5 veces por 2 de Irlanda y 4 empates. En materia de goles la diferencia también es notoria: 24 a favor de Austria contra 12 de Irlanda.
El antecedente más reciente es justamente el 2-2 de octubre, que mantiene viva la paridad de los últimos encuentros. Antes de eso hay que remontarse a 2017 para encontrar otro empate, y la última vez que Irlanda ganó fue en 2016.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA Nations League
|11/06/2017
|Irlanda vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/11/2016
|Austria vs. Irlanda
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2013
|Austria vs. Irlanda
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2013
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/1995
|Austria vs. Irlanda
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/1995
|Irlanda vs. Austria
|1-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1971
|Austria vs. Irlanda
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/05/1971
|Irlanda vs. Austria
|1-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/1963
|Irlanda vs. Austria
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Austria suma 8 puntos en el torneo.
- Irlanda suma 5 puntos en el torneo.