Irlanda vs. Israel: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda llega como favorita al duelo del domingo 4 de octubre ante Israel, al que ya le ganó hace apenas una semana por 3-0.
Es la fecha 4 de la Liga de Naciones y ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la zona baja de la tabla.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Irlanda llega con 4 puntos después de empatar 2-2 de local ante Austria, un resultado que cortó el envión que había tomado tras golear 3-0 a este mismo rival. Antes de eso había perdido 0-1 como visitante frente a Kosovo, así que el equipo todavía no logra encadenar dos victorias seguidas en este arranque de competencia.
Israel, en cambio, no gana hace tres fechas y acumula apenas un punto. Viene de un empate sin goles como local ante Kosovo, luego de caer 0-3 justamente contra Irlanda y de perder también 1-3 ante Austria como visitante. La diferencia de gol en contra empieza a pesar y la tabla no perdona.
El historial entre Irlanda e Israel
Se enfrentaron en tres ocasiones y el historial es favorable para los irlandeses, con una victoria y dos empates, sin derrotas. La diferencia de gol también los respalda: convirtieron 6 goles por los 3 de Israel.
El antecedente más reciente es justamente el 3-0 de hace apenas una semana, cuando Irlanda se impuso como visitante. Antes de ese resultado, los dos cruces registrados databan de 2005 y terminaron igualados.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Israel vs. Irlanda
|0-3
|UEFA Nations League
|04/06/2005
|Irlanda vs. Israel
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2005
|Israel vs. Irlanda
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Irlanda suma 4 puntos en el torneo.
- Israel suma 1 punto en el torneo.