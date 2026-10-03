Irlanda vs. Israel: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda llega como favorita al duelo del domingo 4 de octubre ante Israel, al que ya le ganó hace apenas una semana por 3-0.

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Es la fecha 4 de la Liga de Naciones y ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la zona baja de la tabla.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Irlanda llega con 4 puntos después de empatar 2-2 de local ante Austria, un resultado que cortó el envión que había tomado tras golear 3-0 a este mismo rival. Antes de eso había perdido 0-1 como visitante frente a Kosovo, así que el equipo todavía no logra encadenar dos victorias seguidas en este arranque de competencia.

Israel, en cambio, no gana hace tres fechas y acumula apenas un punto. Viene de un empate sin goles como local ante Kosovo, luego de caer 0-3 justamente contra Irlanda y de perder también 1-3 ante Austria como visitante. La diferencia de gol en contra empieza a pesar y la tabla no perdona.

El historial entre Irlanda e Israel

Se enfrentaron en tres ocasiones y el historial es favorable para los irlandeses, con una victoria y dos empates, sin derrotas. La diferencia de gol también los respalda: convirtieron 6 goles por los 3 de Israel.

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El antecedente más reciente es justamente el 3-0 de hace apenas una semana, cuando Irlanda se impuso como visitante. Antes de ese resultado, los dos cruces registrados databan de 2005 y terminaron igualados.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Israel vs. Irlanda 0-3 UEFA Nations League 04/06/2005 Irlanda vs. Israel 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2005 Israel vs. Irlanda 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis