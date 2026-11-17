Irlanda y Kosovo se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda recibe a Kosovo este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Irlanda necesita un triunfo para no complicarse más en la clasificación y llega golpeada tras caer en su visita a Austria. Kosovo, en cambio, se mueve con la tranquilidad de quien no pierde hace rato.

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La diferencia es de apenas un punto en la tabla, así que el que gane puede dar un salto importante en la pelea por meterse entre los mejores del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Irlanda llega golpeada después de perder 1-0 como visitante ante Austria, un resultado que cortó una seguidilla de empates. Antes había igualado con Israel y con la propia Austria, así que el equipo todavía no logra ganar en lo que va de estas últimas fechas. Está 36° entre 54 selecciones, con 5 puntos en 5 partidos, números que piden una reacción urgente.

Kosovo viene de empatar 0-0 de local frente a Israel y acumula tres igualdades consecutivas, sin perder pero también sin poder cerrar los partidos. Esa regularidad le alcanzó para ubicarse 34°, dos escalones por encima de Irlanda, con 6 unidades en la misma cantidad de presentaciones. No gana hace tiempo, pero tampoco pierde, y eso le da margen para jugar sin la urgencia que sí tiene su rival.

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El historial entre Irlanda y Kosovo

El historial entre ambos es muy corto, apenas un antecedente, y quedó en manos de Kosovo. En septiembre de 2026 se impuso 1-0 como local, un resultado ajustado que todavía pesa como la única referencia directa entre estas selecciones.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Kosovo vs. Irlanda 1-0 UEFA Nations League

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

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En síntesis