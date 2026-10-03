Kosovo vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria visita a Kosovo este domingo 4 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Austria llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Kosovo tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kosovo empató 0-0 como visitante ante Israel en la fecha anterior. Kosovo está 27° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Austria.

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En su último compromiso, Austria empató 2-2 como visitante ante Irlanda. El conjunto marcha 4° con 7 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Kosovo.

El historial entre Kosovo y Austria

Kosovo y Austria se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Austria.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Austria vs. Kosovo 3-1 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis