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Liga de Naciones

Kosovo vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kosovo vs. Austria, Liga de Naciones
Kosovo vs. Austria, Liga de Naciones

Austria visita a Kosovo este domingo 4 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Austria llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Kosovo tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Perú: 11:00 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kosovo empató 0-0 como visitante ante Israel en la fecha anterior. Kosovo está 27° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Austria.

En su último compromiso, Austria empató 2-2 como visitante ante Irlanda. El conjunto marcha 4° con 7 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Kosovo.

El historial entre Kosovo y Austria

Kosovo y Austria se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Austria.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Austria vs. Kosovo3-1UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Kosovo suma 4 puntos en el torneo.
  • Austria suma 7 puntos en el torneo.
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