Kosovo vs. Israel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatar sin goles en Haifa, Kosovo e Israel se vuelven a cruzar, ahora con la chance de sacar diferencia en la tabla.
Ninguno de los dos llegó a este punto del certamen con margen para relajarse, así que el resultado pesa más de lo habitual en la pelea por meterse entre los mejores del grupo.
La actualidad de ambos equipos
Kosovo no pierde desde fines de septiembre y llega con el envión de haberle sacado un empate a Austria de local, además del 0-0 que rescató en Israel. Son cinco puntos en cuatro partidos, números modestos pero que alcanzan para sostener cierta ilusión de pelear la clasificación.
Israel, en cambio, todavía no logró ganar en esta edición de la Liga de Naciones. Viene de empatar con Irlanda y arrastra apenas dos puntos, con una caída feroz por 3-0 en el medio que dejó en evidencia sus problemas para sostener resultados como local.
El historial entre Kosovo e Israel
El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron en tres ocasiones y Kosovo ganó una, con dos empates en el medio. Los goles también reflejan esa paridad, dos para Kosovo y uno para Israel en total. El antecedente más reciente, de hecho, fue el 0-0 de hace unas semanas en este mismo certamen.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Israel vs. Kosovo
|0-0
|UEFA Nations League
|12/11/2023
|Kosovo vs. Israel
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/2023
|Israel vs. Kosovo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Kosovo suma 5 puntos en el torneo.
- Israel suma 2 puntos en el torneo.