Dónde ver EN VIVO Luzu TV vs. 412 hoy GRATIS: hora, canales de TV y streaming online

Hoy se se juega el partido entre Luzu TV vs. 412. Conoce por dónde verlo gratis mediante el streaming online y todas las señales confirmadas.

El mundo digital se paraliza este domingo 15 de noviembre de 2026 con una nueva edición de “El Gran Partido del Streaming”. Luzu TV y 412 —el equipo liderado por figuras como Davo Xeneize y La Cobra— vuelven a verse las caras en un duelo de revancha que promete emociones, polémicas y mucho espectáculo.

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Tras un primer enfrentamiento histórico que terminó igualado 6-6 y se definió por penales a favor de los dirigidos tácticamente por Martín Garabal, el combinado de 412 buscará cobrarse desquite en este nuevo capítulo.

Luzu TV vs. 412 dónde ver hoy GRATIS. (Foto: X).

¿A qué hora juegan Luzu TV vs. 412?

Al tratarse de un evento global transmitido para toda Latinoamérica, los horarios varían según el país. La previa del encuentro comenzará horas antes con todo el color característico de los creadores de contenido, entrevistas en campo y el calentamiento en vivo:

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Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m. (Previa desde las 3:00 p.m.)

Argentina, Brasil y Uruguay: 7:00 p.m. (Previa desde las 5:00 p.m.)

Venezuela y Bolivia: 6:00 p.m. (Previa desde las 4:00 p.m.)

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO y GRATIS?

Debido a la naturaleza de este evento, no contará con transmisión en canales de televisión tradicional ni por cable. El partido se podrá seguir de forma íntegra, en directo y totalmente gratis desde cualquier dispositivo con conexión a internet a través de sus plataformas oficiales:

YouTube: A través del canal oficial de Luzu TV, con una producción multicámara y relatos en vivo.

Kick: Mediante el canal oficial de La Cobra, con reacciones y la mirada desde el lado de 412.

¿Cómo llegan ambos equipos a la revancha?

El antecedente inmediato dejó la vara muy alta en cuanto a intensidad y goles. Luzu TV, con Nicolás Occhiato a la cabeza y la dirección técnica de Martín Garabal, apuesta por el orden táctico y el rodaje colectivo que les dio el título en la primera edición desde los doce pasos.

Por su parte, 412 llega con sangre en el ojo tras quedarse a las puertas de la victoria en el debut. Con el peso ofensivo y mediático de sus referentes, el conjunto buscará imponer condiciones desde el arranque para evitar otra definición dramática.

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Los protagonistas de la gran revancha

Por el lado de Luzu TV, el plantel contará con figuras habituales del canal como Santi Talledo, Diego Castro, El Purre y Fermín Bo, sumando además el refuerzo de Lucas ‘La Garza’ Spadafora para aportar frescura en el campo.

En tanto, 412 saltará al terreno de juego con referentes de peso como Davo Xeneize, La Cobra, Teo D’Elía y Agusneta, con el objetivo de romper la hegemonía de sus rivales y quedarse con el orgullo del streaming.

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