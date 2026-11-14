UFC 334: Actuación sólida de Juan ‘Pegajoso’ Díaz para vencer a Alatengheili en las tarjetas

Pese a no dar el peso en la previa, el peruano fue al octágono y no dejó dudas en el Madison Square Garden. Segunda victoria en su primer año en la UFC.

Juan ‘Pegajoso’ Díaz mostró una buena versión y venció por decisión unánime al chino Alatengheili en el Madison Square Garden, en el marco de la UFC 334. El peruano no había dado el peso, pero su rival quiso pelear igual. En todos los rounds, hizo valer el striking para adueñarse del combate.

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El combate de ‘Pegajoso’ y Alatengheili fue el segundo de una gran cartelera de la UFC 334. El peruano tuvo su segunda presentación en la UFC tras ganar su contrato con ese brutal y viral codazo giratorio ante el surcoreano Won Il Kwon en el Dana White’s Contender Series. Antes de esta pelea, había finalizado al estadounidense Malcolm Wellmaker en la UFC Vegas 117.

En esta pelea, Díaz no dejó dudas. Se vio muy cómodo en la pelea mano a mano en el striking. De hecho, tuvo varios golpes significantes, pero el gran aguante del chino llevó a que todo se defina en las tarjetas. En cierto momento del segundo round, parecía que el orgullo de Lima lo tenía a maltraer y cerca del nocaut, pero no fue el caso.

De todas maneras, los jueces vieron ganar todos los rounds al ‘Pegajoso’. Los tres vieron un claro 30-27 para la victoria en las tarjetas. Así, se anota su segundo éxito en la UFC y se le anima a un futuro en donde pueda meterse de lleno en el Top 15 del ranking del peso gallo.

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Victoria para Perú 🇵🇪



Victoria para Juan Díaz por decisión unánime 🚨#Polymarket #UFC334 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/DFY3aAe9RO — UFC Español (@UFCEspanol) November 14, 2026

Juan Díaz pide un reto ante un Top 15

En la entrevista posterior a su triunfo con Joe Rogan, Juan Díaz pidió perdón por no dar el peso y reconoció el aguante de su rival Alatengheili. No obstante, también fue consultado por su próximo desafío y pidió pelear ante un rankeado.

“La verdad que me quedé sorprendido de que aguanta bastante (por su rival)“, fue lo primero que reconoció el ‘Pegajoso’. “Gracias por el apoyo, estoy listo. Dejenme arreglar mi error (por la falla en la balanza”, manifestó.

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¡UN FESTEJO MERECIDO! 🍺



Juan "El Pegajoso" Díaz se dio un pequeño lujo cortesía de un aficionado tras su arrollador triunfo ante Alatengheili. 😎



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Y agregó ante la consulta de su futuro: “Quiero algún nombre del top 15. Le he ganado a buenos prospectos, con experiencia. Y el próximo año me gustaría estar en el top 15. Mientras me den más tiempo, más preparado voy a estar”.

Juan Díaz 🇵🇪 se siente con confianza para enfrentar a alguien del top 15 😮‍💨#Polymarket #UFC334 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/cRAeZUu8vq — UFC Español (@UFCEspanol) November 14, 2026

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