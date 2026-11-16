Estonia vs. Bulgaria: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Estonia llega con el envión de un triunfo afuera y la chance de sacar una diferencia clara en la tabla. Bulgaria, en cambio, todavía parece golpeada por la goleada que le acaban de propinar.

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No hay mucho en juego en términos de objetivos grandes, pero sí hay una oportunidad para que el local estire la ventaja sobre un rival que viene en caída libre en este tramo de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Estonia se mete a este partido con una racha que la tiene cómoda: ganó su último compromiso de visitante ante Luxemburgo y antes había sumado un empate y otra victoria. Son nueve puntos en cinco fechas y un andar sólido que la ubica en la mitad de la tabla con margen para seguir escalando.

Bulgaria llega golpeada. Perdió 5-0 como local ante Islandia en su presentación más reciente, un resultado que contrasta con el triunfo que había conseguido frente a Luxemburgo en la fecha anterior. La irregularidad es la marca de su campaña: apenas cuatro puntos en cinco partidos y la sensación de que puede ser goleada en cualquier momento, como ya le pasó.

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El historial entre Estonia y Bulgaria

El historial entre ambos es corto, apenas tres antecedentes, pero marca una clara diferencia a favor de los búlgaros. Ganaron un partido y empataron los otros dos, mientras que Estonia todavía no pudo quedarse con ninguno. El dato que más pesa es que el equipo local nunca le convirtió un gol a Bulgaria en estos cruces.

El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó igualado sin goles. Antes de eso hay que remontarse hasta 2003 para encontrar los otros dos encuentros, con un triunfo búlgaro por 2-0 y otro empate sin goles.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Bulgaria vs. Estonia 0-0 UEFA Nations League 06/09/2003 Bulgaria vs. Estonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/2003 Estonia vs. Bulgaria 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Perú: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis