Luxemburgo vs. Estonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Luxemburgo recibe a Estonia este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Luxemburgo perdió 0-2 como local ante Bulgaria. El conjunto marcha 40° con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Estonia.
Estonia viene de empatar 0-0 como local ante Islandia. El equipo ocupa el puesto 24 con 6 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Luxemburgo.
El historial entre Luxemburgo y Estonia
Luxemburgo y Estonia se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 3 de Estonia y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Estonia vs. Luxemburgo
|1-0
|UEFA Nations League
|12/10/2005
|Luxemburgo vs. Estonia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Estonia vs. Luxemburgo
|4-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|25/04/2000
|Luxemburgo vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Luxemburgo y Estonia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
- Estonia suma 6 puntos en el torneo.