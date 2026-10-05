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Liga de Naciones

Estonia vs. Islandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia vs. Iceland, Liga de Naciones
Estonia vs. Iceland, Liga de Naciones

Estonia e Islandia se reencuentran el martes 6 de octubre, apenas diez días después de haber empatado en la fecha pasada, y esta vez el que recibe es el local que necesita hacer valer la localía.

Ambos pelean puntos en una Liga de Naciones donde cada resultado mueve posiciones, y el que se lleve esto llega con mejor ánimo a lo que queda del grupo.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Estonia llega con el envión de haber ganado su último partido, 1-0 ante Luxemburgo, después de dos empates seguidos. Con 5 puntos en tres fechas se ubica en la mitad baja de la tabla, en el puesto 24, pero el triunfo reciente le dio un respiro después de un arranque con más empates que victorias.

Islandia, en cambio, llega como favorita y con otro nivel de contundencia: goleó 3-0 a Bulgaria y antes había hecho lo propio ante Luxemburgo por el mismo marcador. Son 7 puntos en tres partidos y el noveno puesto general, lejos todavía de los puestos de arriba pero con una efectividad que contrasta con la de su rival de turno.

El historial entre Estonia e Islandia

Se enfrentaron 8 veces y la ventaja es clara para Islandia, que ganó 3 contra 1 de Estonia, con 4 empates en el medio. En materia de goles también manda el equipo islandés, con 11 convertidos contra 5. El antecedente más próximo es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Islandia 1-1 Estonia, un resultado que deja todo abierto para este nuevo cruce.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Islandia vs. Estonia1-1UEFA Nations League
08/01/2023Islandia vs. Estonia1-1Friendlies
15/01/2019Islandia vs. Estonia0-0Non-FIFA Friendlies
31/03/2015Estonia vs. Islandia1-1Friendlies
04/06/2014Islandia vs. Estonia1-0Friendlies
19/11/2002Estonia vs. Islandia2-0Friendlies
23/04/1996Estonia vs. Islandia0-3Friendlies
16/08/1994Islandia vs. Estonia4-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Estonia suma 5 puntos en el torneo.
  • Islandia suma 7 puntos en el torneo.
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