Estonia vs. Islandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Estonia e Islandia se reencuentran el martes 6 de octubre, apenas diez días después de haber empatado en la fecha pasada, y esta vez el que recibe es el local que necesita hacer valer la localía.
Ambos pelean puntos en una Liga de Naciones donde cada resultado mueve posiciones, y el que se lleve esto llega con mejor ánimo a lo que queda del grupo.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Estonia llega con el envión de haber ganado su último partido, 1-0 ante Luxemburgo, después de dos empates seguidos. Con 5 puntos en tres fechas se ubica en la mitad baja de la tabla, en el puesto 24, pero el triunfo reciente le dio un respiro después de un arranque con más empates que victorias.
Islandia, en cambio, llega como favorita y con otro nivel de contundencia: goleó 3-0 a Bulgaria y antes había hecho lo propio ante Luxemburgo por el mismo marcador. Son 7 puntos en tres partidos y el noveno puesto general, lejos todavía de los puestos de arriba pero con una efectividad que contrasta con la de su rival de turno.
El historial entre Estonia e Islandia
Se enfrentaron 8 veces y la ventaja es clara para Islandia, que ganó 3 contra 1 de Estonia, con 4 empates en el medio. En materia de goles también manda el equipo islandés, con 11 convertidos contra 5. El antecedente más próximo es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Islandia 1-1 Estonia, un resultado que deja todo abierto para este nuevo cruce.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|UEFA Nations League
|08/01/2023
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
|15/01/2019
|Islandia vs. Estonia
|0-0
|Non-FIFA Friendlies
|31/03/2015
|Estonia vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|04/06/2014
|Islandia vs. Estonia
|1-0
|Friendlies
|19/11/2002
|Estonia vs. Islandia
|2-0
|Friendlies
|23/04/1996
|Estonia vs. Islandia
|0-3
|Friendlies
|16/08/1994
|Islandia vs. Estonia
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Estonia suma 5 puntos en el torneo.
- Islandia suma 7 puntos en el torneo.