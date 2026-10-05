Estonia vs. Islandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Estonia e Islandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia e Islandia se reencuentran el martes 6 de octubre, apenas diez días después de haber empatado en la fecha pasada, y esta vez el que recibe es el local que necesita hacer valer la localía.

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Ambos pelean puntos en una Liga de Naciones donde cada resultado mueve posiciones, y el que se lleve esto llega con mejor ánimo a lo que queda del grupo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Estonia llega con el envión de haber ganado su último partido, 1-0 ante Luxemburgo, después de dos empates seguidos. Con 5 puntos en tres fechas se ubica en la mitad baja de la tabla, en el puesto 24, pero el triunfo reciente le dio un respiro después de un arranque con más empates que victorias.

Islandia, en cambio, llega como favorita y con otro nivel de contundencia: goleó 3-0 a Bulgaria y antes había hecho lo propio ante Luxemburgo por el mismo marcador. Son 7 puntos en tres partidos y el noveno puesto general, lejos todavía de los puestos de arriba pero con una efectividad que contrasta con la de su rival de turno.

El historial entre Estonia e Islandia

Se enfrentaron 8 veces y la ventaja es clara para Islandia, que ganó 3 contra 1 de Estonia, con 4 empates en el medio. En materia de goles también manda el equipo islandés, con 11 convertidos contra 5. El antecedente más próximo es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Islandia 1-1 Estonia, un resultado que deja todo abierto para este nuevo cruce.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Islandia vs. Estonia 1-1 UEFA Nations League 08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies 15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies 31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies 04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies 19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies 23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies 16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis