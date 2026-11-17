Hungría recibe a Irlanda del Norte este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Naciones, se disputará en el Puskas Arena. Hungría llega lanzada, con tres triunfos al hilo que la metieron de lleno en la pelea del grupo, y ahora recibe a una Irlanda del Norte que viene de ganar y no quiere quedarse afuera de la discusión.
Son apenas dos puntos los que separan a ambos en la tabla, así que un resultado puede cambiar el orden antes de las últimas fechas.
La actualidad de ambos equipos
Hungría acumula tres victorias consecutivas, la última de visitante ante Georgia, y llega con el envión de haber sumado también frente a Ucrania. Son cinco presentados y diez puntos, en el puesto 21 de una tabla gigante, pero el envión futbolístico es el mejor argumento con el que se presenta en el Puskas Arena.
Irlanda del Norte no se queda atrás: viene de ganarle a Ucrania de local y antes había rescatado un empate sin goles frente a Georgia. Con 11 unidades y la 16ª posición, el equipo visitante llega incluso un poco mejor posicionado que su rival en la clasificación general, algo que puede pesar a la hora de plantear el partido.
El historial entre Hungría e Irlanda del Norte
El historial favorece claramente a Hungría, que ganó cuatro de los siete cruces directos y perdió solo una vez, además de sacar mejor diferencia de goles (8 contra 4). Igual, la última vez que se vieron las caras, en septiembre pasado, el resultado fue un empate sin goles, lo que muestra que la distancia entre ambos se achicó con el tiempo.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-0
|UEFA Nations League
|29/03/2022
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-1
|Friendlies
|07/09/2015
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2014
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/11/2008
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-2
|Friendlies
|06/09/1989
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|19/10/1988
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Hungría e Irlanda del Norte se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hungría suma 10 puntos tras vencer a Georgia, Ucrania y Georgia.
- Irlanda del Norte suma 11 puntos en el torneo.