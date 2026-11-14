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Liga de Naciones

Alineaciones de Irlanda del Norte y Ucrania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Northern Ireland vs. Ukraine, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Ukraine, Liga de Naciones

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Irlanda del Norte viene de empatar 0-0 con Georgia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Ucrania viene de caer 1-2 ante Hungría y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Irlanda del Norte y Ucrania

Irlanda del Norte (4-3-3): Pierce Charles, Tom Atcheson, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Trai Hume, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny, Kieran Morrison, Jamie Donley, Isaac Price. DT: Michael O'Neill.

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Ucrania (4-2-3-1): Anatoliy Trubin, Illia Krupskyi, Illia Zabarnyi, Mykola Matvienko, Vitaliy Mykolenko, Yehor Yarmoliuk, Georgiy Sudakov, Oleh Ocheretko, Oleksandr Andriyevskiy, Igor Krasnopir, Oleksii Kashchuk.

La previa de Irlanda del Norte y Ucrania: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 14:45 (hora de Perú)
  • Historial: 7 cruces — Irlanda del Norte ganó 2, Ucrania ganó 3 y empataron 2
  • Último antecedente: 02/10/2026: Ucrania 0-3 Irlanda del Norte
  • Próximo partido de Irlanda del Norte: vs. Hungría, martes 17 de noviembre
  • Próximo partido de Ucrania: vs. Georgia, martes 17 de noviembre
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