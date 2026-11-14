Irlanda del Norte vs. Ucrania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha fresca en este cruce: apenas hace un mes se vieron las caras y el resultado fue una paliza que todavía resuena en Ucrania.
Ninguno de los dos pelea por los primeros lugares del grupo, pero hay orgullo de por medio después de la goleada reciente y necesidad de sumar para no quedar relegados en la tabla de la Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Irlanda del Norte llega envalentonada. Viene de un empate sin goles ante Georgia, pero lo que realmente le cambió el semblante fue el 3-0 que le metió a Ucrania como visitante hace apenas un mes, un resultado que la mete de lleno en la pelea de su grupo con 8 unidades.
El historial entre Irlanda del Norte y Ucrania
El historial entre ambos está apretado: de siete enfrentamientos, Ucrania ganó tres, Irlanda del Norte dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los norirlandeses (6 contra 4). Pero el antecedente más fresco pesa, y pesa fuerte: el 3-0 de octubre fue la mayor paliza entre estos dos equipos en todo el historial registrado, algo que cambia el clima con el que Ucrania llega a este nuevo cruce.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-3
|UEFA Nations League
|03/06/2021
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|1-0
|Friendlies
|16/06/2016
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-2
|UEFA European Championship
|06/09/2003
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/10/2002
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/04/1997
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Irlanda del Norte suma 8 puntos en el torneo.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.