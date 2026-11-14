Irlanda del Norte vs. Ucrania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha fresca en este cruce: apenas hace un mes se vieron las caras y el resultado fue una paliza que todavía resuena en Ucrania.

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Ninguno de los dos pelea por los primeros lugares del grupo, pero hay orgullo de por medio después de la goleada reciente y necesidad de sumar para no quedar relegados en la tabla de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte llega envalentonada. Viene de un empate sin goles ante Georgia, pero lo que realmente le cambió el semblante fue el 3-0 que le metió a Ucrania como visitante hace apenas un mes, un resultado que la mete de lleno en la pelea de su grupo con 8 unidades.

El historial entre Irlanda del Norte y Ucrania

El historial entre ambos está apretado: de siete enfrentamientos, Ucrania ganó tres, Irlanda del Norte dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los norirlandeses (6 contra 4). Pero el antecedente más fresco pesa, y pesa fuerte: el 3-0 de octubre fue la mayor paliza entre estos dos equipos en todo el historial registrado, algo que cambia el clima con el que Ucrania llega a este nuevo cruce.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-3 UEFA Nations League 03/06/2021 Ucrania vs. Irlanda del Norte 1-0 Friendlies 16/06/2016 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-2 UEFA European Championship 06/09/2003 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/10/2002 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/1997 Ucrania vs. Irlanda del Norte 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Irlanda del Norte suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Ucrania suma 4 puntos en el torneo.