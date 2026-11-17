Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel llega sin margen de error y con la obligación de ganar si quiere mantener vivo algún sueño de clasificación. Austria, en cambio, maneja otros tiempos: le alcanza con no perder para seguir cómoda en la pelea del grupo.

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Es la última fecha antes del cierre de la fase de grupos y para Israel ya es casi una final. Austria puede jugar relajada, pero una victoria la deja con un pie adentro del repechaje o algo mejor.

La actualidad de ambos equipos

A Israel se le escapan los partidos entre empates. Viene de igualar 0-0 con Kosovo de visitante y antes había sacado otro 1-1 ante Irlanda, también afuera de casa. Suma apenas 3 puntos en cinco presentaciones y quedó 44° entre 54 selecciones, un andar que lo deja con poco margen para seguir soñando con la siguiente ronda.

Austria cierra la fecha anterior con una sonrisa: le ganó 1-0 a Irlanda de local y antes había sacado dos empates, 1-1 con Kosovo y 2-2 también con Irlanda. Con 11 puntos está 14° y necesita apenas sostener ese nivel para asegurarse un lugar entre los mejores del certamen.

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El historial entre Israel y Austria

Se enfrentaron 11 veces y Austria se quedó con la ventaja: 5 triunfos contra 3 de Israel y 3 empates, con 24 goles convertidos por cada lado, una paridad que contrasta con la diferencia en el resultado final de los cruces. El antecedente más reciente fue en septiembre pasado, cuando Austria se impuso 3-1, y en la última década el equipo europeo le ganó también en 2021 y 2019, mientras que Israel logró su último triunfo en el enfrentamiento de 2021 por 5-2.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Austria vs. Israel 3-1 UEFA Nations League 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

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En síntesis