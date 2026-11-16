Kazajistán vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán ya no se juega casi nada en esta fase de la Liga de Naciones y llega con la obligación de reaccionar. Eslovaquia, en cambio, tiene margen para seguir prendida arriba de la tabla.

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Más allá de los números, es un cruce directo entre un equipo que necesita puntos para no quedar relegado y otro que pelea por meterse entre los mejores del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán viene golpeado: cayó 1-2 como visitante ante Moldavia en la última fecha y antes había sumado un empate y otra derrota, también frente a Moldavia. Con apenas 2 puntos en cinco partidos y ubicado 46° en la clasificación general, el equipo local necesita cortar la racha negativa de local si quiere ilusionarse con algo en lo que queda del certamen.

Eslovaquia llega con otra energía. Rescató un empate 2-2 ante Islas Feroe en su última presentación, pero antes había goleado 4-0 a Moldavia como visitante. Son 11 puntos en cinco fechas y el puesto 12 del campeonato, una posición que lo mantiene con chances concretas de seguir escalando si hoy se lleva los tres puntos de Kazajistán.

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El historial entre Kazajistán y Eslovaquia

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron en tres ocasiones y Kazajistán ganó dos, mientras que Eslovaquia se quedó con una. Los goles también estuvieron repartidos, con apenas una diferencia a favor del local de turno en cada antecedente.

El más reciente fue en septiembre pasado, cuando Eslovaquia se impuso 2-1. Antes de eso, los dos cruces anteriores, ambos en 2022, también se resolvieron por la mínima diferencia.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovaquia vs. Kazajistán 2-1 UEFA Nations League 13/06/2022 Kazajistán vs. Eslovaquia 2-1 UEFA Nations League 06/06/2022 Eslovaquia vs. Kazajistán 0-1 UEFA Nations League

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Horario del partido

Perú: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis