Kazajistán vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la necesidad de cortar una racha floja en la Liga de Naciones. Ninguno llegó a ganar en la fecha pasada y ambos buscan despegar en la tabla.

Publicidad

Es la jornada 4 del grupo y los dos equipos pelean por no quedar últimos en la zona. No hay margen para otro tropiezo si quieren meterse en la pelea por los primeros puestos.

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado: perdió los últimos dos partidos, de local ante Moldavia y de visitante frente a Eslovaquia, después de haber rescatado un empate justo ante este mismo rival. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo asiático marcha 43° entre 54 selecciones y necesita un triunfo para no quedar relegado del todo.

Islas Feroe, en cambio, no conoce la derrota pero tampoco la victoria: empató sus tres compromisos, el último de local ante Eslovaquia. Esa regularidad le dio tres puntos y el puesto 35, una posición que podría mejorar si por fin logra sumar de manera completa.

El historial entre Kazajistán e Islas Feroe

El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara ventaja para Islas Feroe, que ganó tres veces por una sola de Kazajistán, con dos empates de por medio. En goles también manda el equipo feroés, 9 contra 7. El antecedente más reciente es justamente de esta misma Liga de Naciones: el 26 de septiembre pasado terminaron 1-1.

Publicidad

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA Nations League 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Publicidad

En síntesis