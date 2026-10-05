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Liga de Naciones

Kazajistán vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazakhstan vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Kazakhstan vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la necesidad de cortar una racha floja en la Liga de Naciones. Ninguno llegó a ganar en la fecha pasada y ambos buscan despegar en la tabla.

Es la jornada 4 del grupo y los dos equipos pelean por no quedar últimos en la zona. No hay margen para otro tropiezo si quieren meterse en la pelea por los primeros puestos.

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Horario del partido

  • Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado: perdió los últimos dos partidos, de local ante Moldavia y de visitante frente a Eslovaquia, después de haber rescatado un empate justo ante este mismo rival. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo asiático marcha 43° entre 54 selecciones y necesita un triunfo para no quedar relegado del todo.

Islas Feroe, en cambio, no conoce la derrota pero tampoco la victoria: empató sus tres compromisos, el último de local ante Eslovaquia. Esa regularidad le dio tres puntos y el puesto 35, una posición que podría mejorar si por fin logra sumar de manera completa.

El historial entre Kazajistán e Islas Feroe

El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara ventaja para Islas Feroe, que ganó tres veces por una sola de Kazajistán, con dos empates de por medio. En goles también manda el equipo feroés, 9 contra 7. El antecedente más reciente es justamente de esta misma Liga de Naciones: el 26 de septiembre pasado terminaron 1-1.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Islas Feroe vs. Kazajistán1-1UEFA Nations League
18/11/2025Islas Feroe vs. Kazajistán1-0Friendlies
11/10/2013Islas Feroe vs. Kazajistán1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2013Kazajistán vs. Islas Feroe2-1UEFA World Cup Qualifiers
28/04/2003Islas Feroe vs. Kazajistán2-1Friendlies
26/04/2003Islas Feroe vs. Kazajistán3-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
  • Islas Feroe suma 3 puntos en el torneo.
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