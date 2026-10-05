Kazajistán vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la necesidad de cortar una racha floja en la Liga de Naciones. Ninguno llegó a ganar en la fecha pasada y ambos buscan despegar en la tabla.
Es la jornada 4 del grupo y los dos equipos pelean por no quedar últimos en la zona. No hay margen para otro tropiezo si quieren meterse en la pelea por los primeros puestos.
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Kazajistán llega golpeado: perdió los últimos dos partidos, de local ante Moldavia y de visitante frente a Eslovaquia, después de haber rescatado un empate justo ante este mismo rival. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo asiático marcha 43° entre 54 selecciones y necesita un triunfo para no quedar relegado del todo.
Islas Feroe, en cambio, no conoce la derrota pero tampoco la victoria: empató sus tres compromisos, el último de local ante Eslovaquia. Esa regularidad le dio tres puntos y el puesto 35, una posición que podría mejorar si por fin logra sumar de manera completa.
El historial entre Kazajistán e Islas Feroe
El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara ventaja para Islas Feroe, que ganó tres veces por una sola de Kazajistán, con dos empates de por medio. En goles también manda el equipo feroés, 9 contra 7. El antecedente más reciente es justamente de esta misma Liga de Naciones: el 26 de septiembre pasado terminaron 1-1.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-1
|UEFA Nations League
|18/11/2025
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
|11/10/2013
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2013
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/04/2003
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|2-1
|Friendlies
|26/04/2003
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|3-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
- Islas Feroe suma 3 puntos en el torneo.