Moldavia vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de verse las caras, Moldavia y Kazajistán se vuelven a cruzar, ahora con el envión anímico repartido de manera distinta a como terminó aquel partido.
Ninguno de los dos pelea por algo grande en esta Liga de Naciones, pero el orgullo y la revancha alcanzan como motivación para un duelo que ya tuvo su capítulo reciente.
La actualidad de ambos equipos
Moldavia llega golpeada tras el 4-0 que le endosó Eslovaquia de local, un baldazo de agua fría después de haberle ganado justamente a este mismo rival. Antes de esa goleada había empatado con Islas Feroe, así que el funcionamiento no termina de ser estable y el equipo necesita reencontrar la solidez que mostró ante los kazajos.
Kazajistán viene de rescatar un empate 2-2 ante Islas Feroe que le sirvió para cortar una racha negativa, aunque la derrota ante Moldavia todavía le pesa. Con apenas dos puntos en cuatro presentaciones, la visita necesita un triunfo para no quedar demasiado lejos en esta fecha FIFA.
El historial entre Moldavia y Kazajistán
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de ocho enfrentamientos, Kazajistán ganó cuatro y Moldavia se impuso en tres, con un empate de por medio. La diferencia de gol también refleja esa paridad, ocho tantos convertidos por cada lado a lo largo de los años.
El antecedente más fresco es justamente el más reciente, con triunfo de Moldavia por 2-1 jugando como visitante el 2 de octubre pasado. Antes de eso, los moldavos también se habían quedado con la victoria en 2022, aunque Kazajistán ganó el enfrentamiento anterior a ese.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Kazajistán vs. Moldavia
|1-2
|UEFA Nations League
|29/03/2022
|Kazajistán vs. Moldavia
|0-1
|UEFA Nations League
|24/03/2022
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-2
|UEFA Nations League
|21/02/2019
|Kazajistán vs. Moldavia
|1-0
|Friendlies
|18/02/2015
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-1
|Friendlies
|06/02/2013
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-3
|Friendlies
|03/03/2010
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
|06/02/2008
|Moldavia vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
- Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.