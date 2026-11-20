Al Nassr visita a Al Ahli en uno de los clásicos de Arabia Saudita. CR7 vuelve a la acción tras el parón internacional. Conoce las alineaciones puestas por Marino Pusic y Ange Postecoglou.

Al Ahli y Al Nassr se enfrentan este viernes 20 de noviembre en uno de los clásicos de Arabia Saudita. El King Abdullah Sports City Stadium es el escenario para este partido, pendiente a la fecha 9 de la Saudi Pro League 2026/27. Cristiano Ronaldo vuelve a la acción y está desde el arranque. Los entrenadores Marino Pusic y Ange Postecoglou tienen los titulares definidos.

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Se disputa un partido crucial en la Saudi Pro League. Al Nassr busca un triunfo para subirse al primer lugar y Al Ahli busca complicar sus planes para subir en la tabla de posiciones. CR7 vuelve a jugar tras el parón internacional y sigue su carrera en busca del gol 1.000 en su carrera. Hasta antes de este partido, tiene marcados 985 tantos.

Ambos equipos cuentan con formaciones y estilos de juegos similares. El duelo entre Ivan Toney y Cristiano Ronaldo es uno de los focos del partido, pero no el único. Los dos cuentan con varios extranjeros en gran nivel.

Alineación confirmada de Al Ahli

ARQUERO: Édouard Mendy ;

; DEFENSAS: Saeed Baatia , Merih Demiral , Roger Ibañez , Saad Balobai ;

, , , ; MEDIOCAMPISTAS: Valentin Atangana , Ziyad Al Johani ;

, ; EXTREMOS / MEDIAPUNTA: Francisco Trincão , Eduard Spertsyan , Galeno ;

, , ; DELANTERO: Ivan Toney .

. DIRECTOR TÉCNICO: Marino Pusic.

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Alineación de Al Nassr

ARQUERO: Bento ;

; DEFENSAS: Nawaf Boushal , Mohamed Simakan , Íñigo Martínez , Awad Aman ;

, , , ; MEDIOCAMPISTAS: Abdullah Al Khaibari , Samu Costa , Ángelo ;

, , ; DELANTEROS: Abdullah Al Hamdan , João Félix y Cristiano Ronaldo .

, y . DIRECTOR TÉCNICO: Ange Postecoglou.

Formaciones, cambios y bajas

Ambos equipos presentarán una formación de 4-2-3-1 con mucha movilidad de parte de sus extremos y sus mediapuntas. En todo caso, el duelo de este partido estará en sus centrodelanteros Ivan Toney y Cristiano Ronaldo, dos de los jugadores de mayor poderío goleador en las últimas temporadas en el fútbol saudí.

A su vez, tanto Al Ahli como Al Nassr presentan bajas para este encuentro. En el equipo de Marino Pusic no estarán Artem Bondarenko ni Matheus Gonçalves por decisiones técnicas. Saleh Abu Al Shamat se recupera aún de una lesión de hombro y el arquero Abdulrahman Al Sanbi cumple con una suspensión.

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Por el lado de Ange Postecoglou no cuenta con Sadio Mané por un problema personal; tampoco con Ayman Yahya ni con Nader Al Sharari por cuestiones físicas, mientras que Haydeer Abdulkareem no juega debido al límite en el cupo de extranjeros.

DATOS CLAVE