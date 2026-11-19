Alianza Lima tiene una dupla que funciona en la Liga 1. Al punto, de ser comparada con una de las mejores de todos los tiempos, en el fútbol.

El presente ofensivo de Alianza Lima en la Liga 1 2026 no pasa desapercibido ni siquiera para los referentes históricos de su clásico rival. En las últimas horas, el funcionamiento de la dupla conformada por Federico Girotti y Eryc Castillo generó un llamativo paralelismo con una de las sociedades más recordadas en la historia del fútbol mundial.

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Durante la última emisión del programa Mano a Mano, el exdefensor argentino Carlos Galván analizó el momento del ataque blanquiazul y sorprendió al comparar el rol de ambos futbolistas con el que cumplieron Karim Benzema y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Eryc Castillo es el mejor jugador de la temporada en Alianza Lima. (Foto: X).

El sacrificio de Federico Girotti que potencia a Eryc Castillo

El exzaguero, recordado por salir campeón con Universitario de Deportes, puso el foco en el trabajo silencioso que realiza Federico Girotti lejos del área rival. Según su lectura táctica, el delantero argentino prioriza la presión alta, la recuperación del balón y el despliegue físico para liberar espacios en favor de su compañero.

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De esta manera, la responsabilidad de finalizar las jugadas recae principalmente sobre Eryc Castillo, quien atraviesa una campaña altamente efectiva como el máximo referente de gol del cuadro íntimo en el certamen local.

“Fuera de que Girotti está haciendo un trabajo sucio, muy importante, ahora se lo están reconociendo porque están viendo que el tipo, mal o bien, está haciendo una chamba para otro jugador. Me voy a un extremo enorme: Benzema-Ronaldo. Benzema tuvo que dejar de tener protagonismo para Ronaldo”, señaló Carlos Galván en Mano a Mano.

Una comparación conceptual en la Liga 1 2026

Si bien el propio Galván aclaró que llevar el ejemplo hasta la histórica dupla merengue responde a un extremo conceptual, su análisis refleja una realidad evidente en el esquema de Alianza Lima. Mientras el atacante argentino asume el desgaste y el juego de apoyo, el ecuatoriano capitaliza ese esfuerzo frente al arco contrario.

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"𝗥𝗘𝗖𝗜𝗘́𝗡 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗡𝗢𝗖𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢 𝗦𝗨𝗖𝗜𝗢 𝗔 𝗚𝗜𝗥𝗢𝗧𝗧𝗜" 🫡



🗣️ @negrogalvan73: "Recién ahora le reconocen el trabajo sucio a Girotti. Mal o bien, se adaptó a un nuevo rol y está haciendo una chamba importante para otro jugador (Eryc Castillo). A… pic.twitter.com/96IL1Q8dvl — DENGANCHE (@denganche) November 19, 2026

En el desarrollo de la Liga 1 2026, esta complementariedad se ha traducido en equilibrio colectivo y peso ofensivo para el equipo de La Victoria. Por un lado, Girotti aporta movilidad, descarga y compromiso sin pelota; por el otro, Castillo sostiene su cuota goleadora como principal carta de definición.

La base del ataque blanquiazul a futuro

Más allá del debate que despierta cualquier comparación con figuras de talla mundial, el rendimiento de Federico Girotti y Eryc Castillo confirma la solidez de una sociedad que ya da resultados inmediatos en Matute. Con ambos futbolistas con vínculo vigente en la institución hasta 2028, Alianza Lima cuenta con una fórmula ofensiva consolidada para pelear en el tramo decisivo de la temporada.

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