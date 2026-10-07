¿Paolo Guerrero compró su título de DT? Destapan una “mafia de licencias” en Brasil

La investigación que salió en UOL en Brasil acusa a Alejandro Mancuso de vender licencias de DT falsas a varias estrellas del fútbol. Paolo Guerrero estaría entre los damnificados.

Paolo Guerrero quedó en envuelto en un escándalo en Brasil. Se reveló una “mafia de licencias” donde el principal acusado es el exjugador de la Selección Argentina y exasistente técnico de Diego Armando Maradona, Alejandro Mancuso. Se lo acusa de vender licencias falsas para entrenadores a distintas estrellas del fútbol sudamericano.

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Según una investigación a cargo de la periodista brasileña Joanna de Assis para el medio de comunicación UOL Esporte, Mancuso se habría hecho pasar como un “director internacional de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA)”. Así, engañó a jugadores y exjugadores para facilitarles la obtención de todos los certificados necesarios para ser entrenadores.

Mancuso no sólo habría falsificado estos certificados, sino también habría vendido estas licencias a varias figuras importantes. Entre los nombres mencionados aparece el del actual futbolista de Alianza Lima, Paolo Guerrero. Así, sería uno de los damnificados en esta “mafia de licencias”, como lo catalogó el propio medio.

“Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Petkovic y Paulinho, entre otros, son citados como clientes del argentino Alejandro Mancuso“, aseguró la mencionada comunicadora en el portal brasileño.

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Los detalles de la investigación contra la “mafia de las licencias”

Mancuso, quien fue exfutbolista de la Selección Argentina y también asistente técnico de Diego Armando Maradona en la ‘Albiceleste’, contactaba directamente a los jugadores para ofrecerles un “procedimiento acelerado” para no tener que pasar los tres años de estudio que se requieren para recibirse de directores técnicos en la ATFA.

Joanna de Assis recopiló una serie de audios, mensajes y documentos donde se reveló que este argentino recibía unos 100 mil reales (a razón de 20 mil dólares) de parte de cada uno de estos exjugadores para recibir las cuatro licencias necesarias para recibirse como entrenadores (C, B, A y PRO).

Según la investigación, Mancuso, quien también fue exfutbolista de Boca Juniors, Flamengo y Palmeiras, aseguraba tener un acuerdo con ATFA para que estas estrellas sudamericanas puedan tener su título de DT. “Son tipos que han jugado al fútbol toda la vida, ¿necesitan tres años de curso en línea?“, aseguraba este exjugador argentino en uno de los audios revelados en UOL Esporte.

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Por supuesto, desde la ATFA negaron cualquier tipo de vínculo con Alejandro Mancuso. El informe también contenía un comunicado oficial de este organismo, firmado por su propio Director General, Salvador Pasini, negando toda relación con él. A su vez, en él, se reveló que la Justicia argentina ya investigó este caso en 2024, pero el caso no tuvo una resolución judicial.

Por R$ 100 mil e em até 10 dias, ex-jogadores recebiam pelo correio licenças de técnico da ATFA, a escola de treinadores da Argentina. Era só pagar, sem fazer curso ou prova. Só que os documentos eram falsos.



O UOL obteve áudios em que Alejandro Mancuso, ex-volante de Palmeiras… pic.twitter.com/vrWwpcnbjL — UOL Esporte (@UOLEsporte) October 7, 2026

¿Qué pasó con Paolo Guerrero en este escándalo?

Paolo Guerrero es uno de los jugadores que está involucrado en esta “mafia de licencias”. Al tener antecedentes en el fútbol brasileño, habría sido contactado ante un supuesto interés por obtener el título de director técnico.

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En el informe publicado no hay detalles respecto sobre cómo se gestó la comunicación entre Guerrero y Mancuso. No obstante, su nombre salió entre los futbolistas y exfutbolistas que habrían buscado la licencia de entrenador, pero que, al final, no la obtuvieron por diversos motivos.

Por lo pronto, el delantero peruano no se ha manifestado respecto a esta noticia que ha hecho ruido en Brasil y Argentina. Sin embargo, no se descarta que tenga que rendir cuentas ante el posible llamado de la Justicia por el mismo.

DATOS CLAVE

Paolo Guerrero fue mencionado como cliente de Alejandro Mancuso en venta de licencias falsas.

fue mencionado como cliente de en venta de licencias falsas. Alejandro Mancuso cobraba 20 mil dólares por licencias falsas de la ATFA.

cobraba por licencias falsas de la ATFA. La ATFA negó todo vínculo con Mancuso en un comunicado oficial.