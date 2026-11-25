Además del objetivo de título en esta temporada 2026, la directiva de Alianza Lima deberá resolver la situación de varios jugadores. Algunos muy titulares y otros que no fueron tan recurrentes.

Ahora que Alianza Lima está totalmente enfocado en las finales de la Liga 1 2026, a la espera de conocer quién será su rival entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, no podemos perder de vista la planificación deportiva de la directiva pensando en la siguiente temporada. Al día de hoy, hay hasta ocho jugadores que podrían irse del club al terminar contrato muy pronto.

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Dentro de los jugadores más relevantes que se marcharían de Alianza lima está Paolo Guerrero, quien con 42 años de edad dijo a inicio de esta temporada que esta sería su última campaña en el fútbol profesional. Las ideas pueden cambiar, aunque por ahora no se ha podido conocer si es que tiene pensado seguir compitiendo, sobre todo cuando está a un paso de ser campeón nacional.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Los jugadores que se irían muy pronto de Alianza Lima

Terminando su vínculo contractual en diciembre próximo, es decir que luego de las finales nacionales del fútbol peruano quedarían libres en el caso de que todavía no hayan llegado a un acuerdo de renovación con la directiva de Alianza Lima, uno de los jugadores más resaltantes es Mateo Antoni, quien llegó este año y se ganó el puesto de titular dentro de las planificaciones de Pablo Guede.

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Al estar prestado en Matute, tendrían que efectuar la compra y para ello se requiere una importante inversión económica. Jesús Castillo aún no renueva y en esta campaña no ha sido relevante, así que cuenta con algunas opciones en el medio local para continuar compitiendo. Luego, los canteranos Ángel de la Cruz y Jhoao Velásquez tampoco gozaron de minutos y buscarían otro destino.

Protagonistas importantes como Fernando Gaibor y Esteban Pavez aún no renuevan y no se sabe hasta el momento qué planes existen en la directiva de Alianza Lima respecto a su continuidad, sobre todo cuando son jugadores experimentados. Finalmente, Jean Pierre Archumbaud estaría a un paso de irse al no haber sido recurrente en la plantilla y de no gozar de tanta regularidad.

Fuente: El Comercio Perú.

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¿Pablo Guede seguirá siendo el entrenador de Alianza Lima en el año 2027?

Así como varios jugadores de la actual plantilla de Alianza Lima terminan contrato en diciembre próximo, el caso de Pablo Guede es similar. Si bien viene dando la talla y cumpliendo con las expectativas de la directiva, el propio entrenador argentino reveló en varias oportunidades que prefiere hablar del tema cuando termine el campeonato. Recién ahí se conocerá si es que existe una oferta de renovación o no para que se quede en Matute de cara a la temporada 2027.

Fuente: AP Noticias.

DATOS CLAVES

Alianza Lima tiene ocho jugadores que terminan contrato en diciembre tras las finales 2026 .

tiene que terminan contrato en tras las finales . Paolo Guerrero ( 42 años ), Mateo Antoni , Fernando Gaibor y Esteban Pavez aún no renuevan.

( ), , y aún no renuevan. Pablo Guede termina contrato en diciembre y hablará de su renovación tras el campeonato.