Marco Huamán toma decisión dentro de Alianza Lima ante ofertas por su buen momento en la Selección Peruana

Alianza Lima se alerta por el enorme presente de Marco Huamán. Empiezan a presentarse ofertas. Tras su participación en la Selección Peruana.

El mercado de pases siempre genera expectativa en el fútbol peruano. La reciente presencia de Marco Huamán con la Selección Peruana encendió las alarmas en el entorno íntimo.

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Los rumores sobre un presunto interés de la Major League Soccer (MLS) comenzaron a sonar con fuerza. Sin embargo, la postura del futbolista y del club victoriano está completamente definida para esta temporada.

Marco Huamán con un gran presente dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

La verdad detrás de las supuestas ofertas de la MLS

En las últimas horas, diversas especulaciones vinculaban al carrilero derecho con equipos de los Estados Unidos. El periodista José Varela aclaró el escenario real del defensor mediante sus plataformas oficiales.

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El comunicador precisó que no existen ofertas formales por el jugador en este momento. A pesar de los trascendidos, no ha ingresado ninguna propuesta escrita a las oficinas del Alejandro Villanueva.

“¡LO ÚLTIMO SOBRE MARCO HUAMÁN! Ante los rumores que lo vinculan con clubes de la MLS, hoy el defensa de Alianza Lima no maneja propuestas”, reveló el periodista José Varela en sus redes sociales.

Estabilidad contractual en Matute hasta 2028

Alianza Lima aseguró el futuro del lateral con una firma a largo plazo. La directiva blanquiazul extendió su contrato hasta finales de la temporada 2028.

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Esta condición otorga tranquilidad a ambas partes ante cualquier sondeo del exterior. Quien desee contar con sus servicios deberá negociar directamente con la institución victoriana.

Consolidación en la Liga 1 y proyección internacional

El rendimiento de Marco Huamán ha sido ascendente en el torneo local. Su capacidad física y despliegue por la banda lo convirtieron en una opción recurrente en la Selección Peruana.

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Aunque hoy se descarta una transferencia inmediata, su nivel actual podría abrirle puertas en el extranjero más adelante. Por el momento, el carrilero se enfoca plenamente en lograr los objetivos deportivos de Alianza Lima.

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