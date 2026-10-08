Ramón Díaz sufre revés para dirigir al Corinthians y reencontrarse con André Carrillo

Tras la salida de Fernando Diniz, Ramón Díaz asoma como el favorito para dirigir a Corinthians. Sin embargo, el DT argentino presenta un problema para asumir.

Ramón Díaz es el principal candidato para dirigir a Corinthians tras el despido de Fernando Diniz. El argentino estaría en negociaciones avanzadas para asumir el cargo de entrenador del Timão, que atraviesa un mal momento en el Brasileirão. Sin embargo, una suspensión provoca un serio revés y la posibilidad de que el riojano vuelva a dirigir a André Carrillo y compañía se complica.

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En las últimas horas se confirmó el despido de Fernando Diniz luego de la derrota 2-1 ante Inter de Porto Alegre. Con este partido, ya eran siete caídas de manera consecutivas, lo que pone a Corinthians muy cerca de la zona de descenso (un punto arriba del último que desciende). Con su salida, Ramón Díaz asomó como el favorito para asumir.

El buen paso que tuvo el entrenador argentino de 67 años por el Coringão lo puso rápidamente en la consideración, incluso antes de que se despida finalmente a Diniz. Sin embargo, una suspensión que recibió a inicios de año podría complicar su llegada.

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La suspensión que debe cumplir Ramón Díaz para volver a dirigir en Brasil

En noviembre de 2025, cuando dirigía a Inter de Porto Alegre, Ramón Díaz protagonizó una polémica por una declaración misógina. “Tengamos mucho cuidado, que el club tenga mucho cuidado con los árbitros… El fútbol es para hombres, no es para chicas, es para hombres“, dijo luego de un partido del Brasileirão.

A partir de esto, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil decidió suspender por 6 partidos al ‘Pelado’ Díaz en enero de 2026. Como ya se había ido del club colorado, no cumplió con ninguna fecha de sanción. Por lo tanto, esos 6 encuentros debería cumplirlos en Corinthians en caso de asumir.

Al Brasileirão 2026 le quedan solamente 9 fechas, por lo que Díaz solo podría dirigir los últimos 3 partidos. En todo caso, su hijo Emiliano Díaz, su habitual asistente técnico, debería ser el entrenador del Timão durante esos partidos. Una situación incómoda y que no termina por convencer a los directivos del club. Así, el reencuentro con André Carrillo podría quedar trunco.

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Los otros candidatos a dirigir a Corinthians

Corinthians no tiene mucho tiempo para evaluar opciones, ya que el próximo domingo 11 de octubre se enfrenta a Palmeiras en el clásico paulista. Si no hay una definición por un director técnico, deberá dirigir un interino. Mientras tanto, hay varios nombres en la mira de los directivos.

Luis Zubeldía fue consultado para saber si le gustaría asumir el cargo, pero desechó cualquier posibilidad de dirigir ahora a Corinthians. Se consideró a Juan Pablo Vojvoda, pero no cuenta con la aprobación de la mesa chica de la Comisión Directiva, mientras que aparece un nombre por lo bajo: Sylvinho.

Cabe recordar que ya tuvo un ciclo por el conjunto paulista entre 2021 y 2022 donde dirigió 43 partidos con solo 16 victorias (porcentaje de puntos del 48 por ciento). Aún así, en la consideración, Ramón Díaz supera al exjugador de la Selección de Brasil.

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