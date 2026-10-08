Selección Peruana confirmó dónde jugará la siguiente Fecha FIFA: y sus siguientes dos rivales

La Selección Peruana se olvida de los malos resultados. Planifica lo que será, la siguiente Fecha FIFA, donde enfrentará a rivales definidos.

La Selección Peruana intenta dejar atrás una difícil etapa tras el cierre de su más reciente gira internacional. El comando técnico ya proyecta su estrategia de cara a la próxima jornada FIFA.

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Selección Peruana debe mejorar rápidamente

El balance reciente dejó preocupación en la afición tras disputar una serie de cuatro amistosos que concluyeron con tres derrotas y un solo empate. En ese periodo, la Bicolor cayó frente a Estados Unidos, Canadá y Colombia, evidenciando claras dificultades de rendimiento.

Selección Peruana prepara los próximos amistosos internacionales. (Foto: X).

Ante este escenario, el estratega brasileño Mano Menezes sugirió públicamente ajustar la exigencia de los rivales. El entrenador enfatizó la necesidad de buscar oponentes que permitan sumar triunfos y recuperar confianza futbolística.

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Cusco albergará los partidos de la Blanquirroja

Para cumplir dicho objetivo, la Federación Peruana de Fútbol estructuró un plan enfocado en la geografía local. La estrategia apunta a concentrar los trabajos en una plaza que otorgue ventajas competitivas.

La decisión final establece que Cusco será la sede exclusiva para la Fecha FIFA de noviembre. Esta medida busca utilizar los más de 3,000 metros de altitud para afianzar el juego del equipo.

La logística en la Ciudad Imperial fue revelada por los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX. Las autoridades de la FPF aprobaron el desarrollo de ambos compromisos en este escenario.

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🎙️ @Gustavo_p4 y @analuciarf con INFO nueva de la selección: "La fecha FIFA de noviembre va a ser solo en CUSCO. Los rivales serán: uno sudamericano y otro de Centroamérica. Lo más seguro es que el de Sudamérica NO SEA Bolivia"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/PL6S8sBtDx… pic.twitter.com/FhMtfxciE8 — L1MAX (@L1MAX_) October 8, 2026

Rival centroamericano y otro sudamericano confirmados

En cuanto a los rivales, se confirmó que uno de ellos llegará desde Centroamérica para disputar el primer duelo en territorio cusqueño. La intención es medir fuerzas ante un contrincante de la Concacaf.

Por otro lado, el segundo oponente pertenecerá a la Conmebol, descartando oficialmente a la Selección de Bolivia. De esta manera, Perú busca cerrar el año con victorias que consoliden el proceso deportivo.

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