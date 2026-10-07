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Brasileirao

André Carrillo se queda sin DT: Corinthians despidió a Fernando Diniz y negocian por Ramón Díaz

Corinthians sumó su séptima derrota consecutiva en el Brasileirao sin André Carrillo. Así, Diniz dejó el cargo de DT. Ramón Díaz sería uno de los candidatos a reemplazarlo.

Fernando Diniz dejó de ser el DT de Corinthians, equipo de André Carrillo.
© IA GeminiFernando Diniz dejó de ser el DT de Corinthians, equipo de André Carrillo.

Sin el peruano André Carrillo, Corinthians perdió 2-1 ante Inter de Porto Alegre por la fecha 29 del Brasileirao 2026. Esta fue la séptima derrota consecutiva para el ‘Timão’ y marcó el final del ciclo de Fernando Diniz como director técnico. De esta manera, el cuadro paulista ya negocia por un nuevo entrenador y Ramón Díaz es el gran candidato.

Corinthians perdió ante Inter por 2-1. André Carrillo no jugó debido a que recién se reincorporará al plantel en las próximas horas tras su participación con la Selección Peruana en la fecha FIFA de septiembre-octubre. Vitinho y Alan Patrick anotaron para el cuadro rojo, y André descontó.

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El ‘Timão’ atraviesa una situación complicada. Perdió ante un rival directo y quedó a un punto de la zona de descenso en el Brasileirao. Está en el puesto 16, el último que se salva de bajar de categoría. Ante esto, debido a la mala racha de siete derrotas en fila, Fernando Diniz dejó de ser el entrenador.

El Club Deportivo Corinthians Paulista anuncia la salida del entrenador Fernando Diniz de su cargo como entrenador del equipo masculino de fútbol. Su cuerpo técnico también abandona el club“, anunció la institución poco después de la derrota ante Inter de Porto Alegre.

El comunicado oficial de Corinthians con la salida de Diniz (X @Corinthians).

El comunicado oficial de Corinthians con la salida de Diniz (X @Corinthians).

Corinthians ya negocia con Ramón Díaz

Hace algunos días, el nombre de Ramón Díaz fue vinculado con Corinthians. Como Fernando Diniz ya venía siendo cuestionado, asomó el nombre del riojano como posibilidad de reemplazo. Ahora, todo hace pensar que será el elegido para tomar las riendas del club paulista.

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Según pudo saber Bolavip Perú, Corinthians mantiene negociaciones avanzadas con Ramón Díaz para ser el reemplazante de Fernando Diniz. De esta manera, se reencontraría una vez más con André Carrillo tal como pasó en este club y, anteriormente, en Al Hilal de Arabia Saudita.

Cabe recordar que el entrenador argentino de 67 años ya tuvo un ciclo en este equipo entre 2024 y 2025 donde ganó el Campeonato Paulista en 2025, precisamente con André Carrillo como una de sus figuras.

DATOS CLAVE

  • Corinthians perdió 2-1 ante Inter de Porto Alegre sin el jugador André Carrillo.
  • Fernando Diniz fue despedido como entrenador tras sumar su séptima derrota consecutiva.
  • Ramón Díaz es candidato para dirigir al club que roza la zona de descenso.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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