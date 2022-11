En el marco de la jornada 14 de la Bundesliga, Bayern Múnich fue contundente y derrotó de manera categórica por 6-1 al Werder Bremen en el Allianz Arena. El equipo bávaro contó con una brillante actuación de Serge Gnabry, quien marcó un hat-trick.

El partido comenzó siendo favorable para los de Baviera, debido a que al minuto 6' ya vencían por la mínima diferencia; sin embargo, pasaron por un ligero susto, puesto que les igualaron el marcador a los 10 de la primera parte.

Aún así, no se hicieron problemas y nuevamente se pusieron adelante con gol de Serge Gnabry y León Goretzka. Sin embargo, sufrieron una baja considerable ya que Sadio Mané se lesionó antes de completar la primera mitad.

Por otra parte, en el complemento, Bayern Múnich terminó de sentenciar el compromiso. Nuevamente Serge Gnabry se hizo presente en el marcador, finalmente Mathys Tel convirtió el sexto y último tanto del cotejo.

En la próxima jornada, los bávaros se medirán ante Schalke 04 en condición de visitante; mientras que Werder Bremen será local en un complicado encuentro ante RB Leipzig.

PREVIA DEL PARTIDO

El Bayern de Múnich buscará sumar una quinta victoria consecutiva en la liga cuando reciba al Werder Bremen en el Allianz Arena el martes. Los visitantes, por su parte, llegan a Múnich en la séptima posición de la tabla después de haber ganado dos partidos consecutivos.

Después de haber soportado una racha de cuatro partidos de liga sin ganar antes del parón internacional de septiembre, el Bayern ha regresado desde entonces con cierto estilo al ganar 10 de 11 partidos en todas las competiciones.

Werder Bremen, mientras tanto, continúa desafiando las expectativas de pretemporada al ocupar un lugar destacado en la tabla luego de su ascenso la temporada pasada. Derrotaron al equipo ascendido Schalke 04, que terminó por encima del Bremen como campeón de la segunda división la temporada pasada, 2-1 el sábado por la noche, y Niclas Füllkrug se convirtió en el segundo jugador después de Christopher Nkunku del RB Leipzig en pasar a las dos cifras en términos de goles en la Bundesliga esta temporada.

El Bayern sufrió un gran golpe durante su victoria contra el Hertha el fin de semana, con Alphonso Davies como duda para competir por Canadá en Qatar después de verse obligado a retirarse debido a una lesión en el tendón de la corva. Matthijs de Ligt estuvo ausente debido a un problema en la rodilla y es poco probable que se arriesgue antes de la Copa del Mundo, pero Manuel Neuer, Lucas Hernández y Leroy Sane se presentaron en Berlín después de recuperarse de lesiones recientes y todos pueden comenzar el martes.

Mientras tanto, Bremen viajará sin Lee Buchanan, Felix Agu, Dudu y Jean-Manuel Mbom debido a problemas de salud y lesiones. Werner podría restaurar a Anthony Jung a su lado como lateral izquierdo para proporcionar más energía por ese flanco, pero se esperan pocos cambios de un equipo ganador.

POSIBLES ALINEACIONES - BAYERN MÚNICH VS. WERDER BREMEN:

XI BAYERN MÚNICH: Neuer; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez; Sabitzer, Kimmich; Sane, Musiala, Mane; Choupo-Moting.

XI WERDER BREMEN: Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Gruev, Bittencourt, Jung; Fullkrug, Ducksch.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BAYERN MÚNICH VS. WERDER BREMEN?

Werder Bremen deberá visitar al Bayern Múnich este martes 8 de noviembre desde las (2:30 PM - HORA PERUANA), en el 'Allianz Arena'. Partido correspondiente a la jornada 14 de la Bundesliga.

